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18.07.2020 08:05
Рубрика: Общество

В Подмосковье открылся молодежный форум "Территория смыслов"

Текст: Айсель Герейханова
В Солнечногорске сегодня стартует Всероссийский молодежный образовательный форум "Территория смыслов". На первую смену "Амбассадоры Форума" приехали 100 участников со всей страны. Под руководством наставников они будут разрабатывать свои проекты в самых разных областях, а лучшие смогут претендовать на получение грантов.
Фото: Владимир Гердо/ТАСС Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Как рассказал журналистам руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев, в этом году количество офлайн-участников было сокращено из-за коронавируса. "В прошлом году в каждой смене форума "Территория смыслов" участвовало 1 000 человек. В этом году офлайн-участников меньше - от 100 до 300, но при этом каждый из них имеет по три онлайн-участника - цифровых аватаров. Все будет зависеть от текущей эпидемиологической обстановки, потому что здоровье молодых людей для нас абсолютный приоритет", - подчеркнул он.

Как рассказали организаторы, все приехавшие на форум в день прибытия сразу сдают тест на COVID-19. В целях безопасности до получения его результата участники будут находиться в комнатах, куда будет организована доставка питания.

"Территория смыслов" будет проходить с 18 июля по 2 сентября. Всего запланировано шесть тематических смен, помимо "Амбассадоров форума": "Гражданское общество", "Политика и сетевые лидеры", "Вызовы образования", "Служение Отечеству", "Цифровая экономика".

Фото: Пресс-служба правительства Тульской области
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На форуме предусмотрены как офлайн-мероприятия, так и онлайн. К старту форума была специально создана онлайн-платформа "ТС База". Благодаря этому онлайн-участники смогут "посещать" лекции, задавать вопросы спикерам и гостям через платформу форума. Всего предусмотрено три онлайн-формата. Первый - так называемые цифровые аватары, то есть молодые люди, которые будут в режиме онлайн участвовать в работе форума, объединившись в команды с теми, кто лично находится на площадке "Территории смыслов". Предполагается, что у каждого офлайн-участника будет по три цифровых аватара. Второй формат - онлайн-участники, которые смогут через интернет общаться со спикерами форума, третий - "вольные слушатели", которые будут в режиме онлайн просматривать трансляции мероприятий.

На форуме также пройдет грантовый конкурс Росмолодежи, в котором смогут принять участие онлайн- и офлайн-команды. "Проекты носят в основном социальный характер. Грантовый конкурс молодежных инициатив - это возможность, которую можно получить и реализовать", - добавил он, подчеркнув, что ведомство не устанавливает предельного количества грантов.

Напомним, что с прошлого года площадкой форума стала мастерская управления "Сенеж" президентской образовательной платформы "Россия - страна возможностей". "В этом году все смены будут включать участников, спикеров и экспертов проектов нашей платформы "Россия - страна возможностей", - рассказал директор платформы Алексей Комиссаров. Напомним, что "Территория смыслов" проводится с 2015 года, до 2018 года форум проходил во Владимирской области.

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