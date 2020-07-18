Власти Москвы прояснили судьбу метро в Мытищах

Разработка проекта по продлению столичного метро в подмосковные Мытищи начнется после 2023 год. Об этом сегодня сообщил журналистам заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев.

"Мы понимаем, что эта территория активно развивается, - отметил Бочкарев. - Однако здесь есть ряд вопросов правового характера. Само строительство в данном случае не так сложно, важно пройти сложные юридические процедуры".

Отметим, что тема возможного строительства метро до Мытищ периодически поднимается, однако каждый раз все упирается в проблемы с отводом земельных участков.