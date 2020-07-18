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18.07.2020 08:08
Рубрика: Общество

В Приморье создадут туристический эко-кластер "Земля леопарда"

Текст: Юлия Гарднер

Туристический эко-кластер "Земля леопарда" создадут в Приморском крае. Регион участвует во всероссийском конкурсе на создание туристско-рекреационных кластеров и развитие экотуризма в России.

В нацпарке Приморья "Земля леопарда" установят укрытия для фотографов

Проект предполагает развитие в Хасанском районе комплекса экотроп, создание инфраструктуры для туризма, благодаря которой будет сохранена красота дикой природы. Его разработало Инвестиционное агентство Приморья совместно с правительством края и ФГБУ "Земля леопарда".

Предлагается объединить под современной туристической инфраструктурой огромные природные территории - от Кравцовских водопадов до природного парка "Хасанский". Это усилит их туристический потенциал. Ядром проекта станет нацпарк "Земля леопарда".

- Одна из задач - сделать так, чтобы туристический поток не наносил ущерб окружающей среде. А в перспективе мы планируем, что развитие сети эко-троп, строительство качественной инфраструктуры - сделают этот район привлекательным местом для проведения отпуска для жителей всей нашей страны", - приводит пресс-служба правительства региона слова зампреда Константина Шестакова

Реализовывать задумку будут в том числе с помощью привлечения инвестиций. Проголосовать за ТРК "Земля леопарда" можно уже сейчас на официальном сайте конкурса.

В регионах Общество Природа Экономика Туризм Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край

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