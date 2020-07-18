В Башкирии под колесами автомобиля погиб 10-летний велосипедист

Сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах трагедии, произошедшей вечером 17 июля в Балтачевском районе Башкирии.

Как сообщил в своем блоге главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов, мальчик на велосипеде пересекал проезжую часть, когда на него наехал автомобиль ВАЗ-2114 под управлением 40-летнего местного жителя.

От полученных травм ребенок скончался на месте аварии. Медицинское освидетельствование показало, что водитель был трезв.

- ДТП произошло в условиях недостаточной видимости, шел сильный ливень. Со слов очевидцев, скрываясь от непогоды, игравшие на улице дети спешили по домам, - уточнил Динар Гильмутдинов.