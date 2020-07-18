В Уфе скончался 19-летний призер чемпионата России по плаванию

В Уфе скончался 19-летний мастер спорта России по плаванию Руслан Шарипов. Об этом сообщает "Башинформ" со ссылкой на Министерство спорта республики. 19-летний спортсмен выступал в спорте глухих, являлся серебряным призером чемпионата России, а также входил в сборную Башкортостана.

По данным источника издания, молодой человек был воспитанником спортивной адаптивной школы паралимпийского резерва. В последнее время у него были финансовые трудности из-за потери источника дохода. Молодой человек принял решение стать таксистом для того, чтобы прокормить своих родных.

Спортсмен возил клиентов почти четверо суток, а в пятницу, 17 июля, вернулся домой и умер. Причины произошедшего пока неизвестны.