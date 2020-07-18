На Ставрополье сильный дождь подтопил почти 70 жилых домов

Накануне ливень подтопил жилые дома в трех населенных пунктах Буденновского района Ставрополья. В селе Прасковея молния попала в щит управления шлюзами оросительных системы, из-за чего оборудование вышло из строя.

Как сообщили в краевом ГУ МЧС России, из-за переполнения каналов оросительной системы вода пошла в села Прасковея, Орловка и поселок Полыновский. В результате подтопленными оказались около 70 домов.

В связи с инцидентом ограничено движение по дороге Кочубей - Зеленокумск - Минеральные Воды для всех видов транспорта.

После того, как ливень прекратился, уровень воды в Буденновском районе снизился. К счастью, погибших и пострадавших нет. На месте работают сотрудники местных администраций, устраняя последствия подтоплений.