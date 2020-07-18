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18.07.2020 11:32
Рубрика: Происшествия

В КБР при взрыве газа в жилом доме пострадали четыре человека

Текст: Ирина Белова

В городе Баксане при взрыве газа на первом этаже двухэтажного жилого дома пострадали двое детей и двое взрослых. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по республике.

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Информация об инциденте поступила сегодня в 06.25. На улице Свободы произошла вспышка газовоздушной смеси в одной из квартир. Площадь пожара составила 200 квадратных метров. Пострадали четыре человека, в том числе дети 2013 и 2017 годов рождения.

Пострадавших доставили в Республиканскую клиническую больницу в Нальчике и Центральную районную больницу в Баксане. 15 жильцов дома пришлось эвакуировать. Пожар потушили, погибших нет.

Причина ЧП и ущерб устанавливаются.

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