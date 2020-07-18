Плавучий Университет выходит в рейс

18 июля из Калининграда в свой 48 рейс отправится научно-исследовательское судно Минобрнауки "Академик Николай Страхов". На борту - российские ученые и студенты из МГУ и других российских вузов. Целый месяц они будут работать в море и учиться по уникальной технологии Плавучего Университета "Обучение через исследования".

"Академик Николай Страхов" держит путь к одному из самых малоизвестных с геологической точки зрения уголков Баренцева моря, к его северо-восточному сектору.

Ученые планируют получить новые данные об истории покровного оледенения, которое было в этом районе в недалеком геологическом прошлом.

- Огромный ледник многократно наступал и отступал, оставляя следы своей "жизни" в особых донных отложениях и рельефе современного морского дна, - рассказывает доцент геологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, руководитель Плавучего Университета ЮНЕСКО-МГУ Григорий Ахманов. - Мы будем изучать особенности современной фоновой и фокусированной разгрузки природных флюидов, прежде всего углеводородных, на морском дне. Это так называемое "холодное дыхание" Земли. И оно не менее интригующее, чем более известное "горячее" - вулканическое. И не менее важное: может оказывать прямое влияние на экологию и изменение климата на нашей планете.

По словам ученого, студентам и молодым ученым доверены самые сложные задачи в экспедиции. Они же будут обрабатывать весь полученный материал, писать отчеты и статьи по результатам. Это и есть суть Плавучего Университета.

Одна из участниц научного рейса - выпускница МГУ Марина Соловьева - на корабле не первый раз. В ее "копилке" несколько экспедиций Плавучего Университета на озеро Байкал.

"В экспедиции я буду руководить работой группы геофизических отрядов. В этом отчасти и заключается уникальность формата Плавучего Университета. Он предоставляет возможность учиться не на стандартных задачах по классической схеме, а на примерах в реальной жизни - на настоящих научных исследованиях, в которых никто заранее не знает, к каким результатам и даже открытиям мы придем, - приводит слова ученого пресс-служба Минобрнауки. - Именно такой подход очень быстро превращает студентов в молодых специалистов, способных в будущем возглавить собственные научные группы".

За 7 лет с Плавучим Университетом Марина стала профи не только в геофизике - своей основной специальности, но и в морской геологии, газовой геохимии. Узнала основы навигации, планирования экспедиций и грамотного руководства отрядом.

А вот студентка геофака МГУ Яна Кириллина - новичок, выходит в научную экспедицию впервые.

- На нашем корабле геофизики, литологи, гидрогеологи, микробиологи, инженеры-геологи, геохимики и другие ученые. У каждого - своя задача, свой фронт работы. Но глобально перед нами всеми стоит цель - сплоченно и плодотворно провести геолого-геофизическое и геохимическое изучение нескольких районов северо-восточной части Баренцева моря, - рассказывает Яна. - Для меня это отличная возможность поучиться у специалистов своего дела, получить бесценный опыт, окунуться в неизвестный и манящий другой мир.

Рейс научного судна "Академик Николай Страхов" - лишь часть экспедиционной программы, финансируемой Минобрнауки России. Кроме него активно развивается Плавучий Университет в Арктике и на Байкале. Планируется расширить программу поддержки на южные и дальневосточные акватории, а также привлекать к исследованиям Плавучего Университета зарубежных ученых.

Важно, что большой интерес к проекту есть у предприятий морской и нефтегазовой индустрии. Часть из них уже стали постоянными партнерами программы Плавучего Университета.