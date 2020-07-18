Новости

Шойгу и Гасанов обсудили вопросы обстановки в Закавказском регионе 14:30
СМИ: Трамп обидел Мун Чжэ Ина и корейцев 14:27
В Новороссийске обнаружили подделки под Nike на два миллиона рублей 14:21
В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога 14:17
В Петербурге задержаны трое интернет-мошенников 14:11
Героем нового серила Netflix станет кролик-самурай 14:04
Создатели "Мстителей" снимут Гослинга в самом дорогом фильме Netflix 13:48
На "Славянском базаре в Витебске" прошла жеребьевка участников 13:32
Гайч прокомментировал переход в ЦСКА 13:29
"Вице-адмирал Кулаков" готовится к морскому параду на рейде Кронштадта 13:16
На Дону завершена откачка воды после ливня, затопившего город 13:12
В центре Москвы уроженец Азербайджана избил полицейского 13:11
В Германии ответят на санкции США по "Северному потоку-2" 12:50
Дипломы Союзного государства вручены на "Славянском базаре в Витебске" 12:29
Последний месяц в Москве количество новых заболевших COVID-19 уменьшается в среднем на 15% каждую неделю 12:03
В Нанте загорелся один из крупнейших готических соборов Франции 11:33
В КБР при взрыве газа в жилом доме пострадали четыре человека 11:32
Что может изъять инспектор ГИБДД 11:00
В Москве погибла 20-летняя российская фигуристка 10:53
Власти Москвы прояснили судьбу метро в Мытищах 10:53
Стали известны масштабы атаки хакеров на Twitter 10:44
Битва при Ларге: как рождалась русская военная доктрина 10:39
Названы сроки запуска новых станций московского метро 10:21
Опубликовано видео внезапной проверки войск 10:17
В подмосковных Мытищах загорелся склад картона 10:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"Красивый" номер машины можно будет передать по наследству
"Красивый" номер машины можно будет передать по наследству
Как пережить посткоронавирусный синдром
Как пережить посткоронавирусный синдром
До какого уровня опустятся ставки по ипотеке
До какого уровня опустятся ставки по ипотеке
18.07.2020 14:11
Рубрика: Происшествия

В Петербурге задержаны трое интернет-мошенников

Текст: Татьяна Тюменева

Очередное компьютерное мошенничество пресечено в Петербурге. Оперативниками отдела по борьбе с преступлениями в сфере компьютерных технологий ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержано трое граждан, подозреваемых в кражах денежных средств с банковских карт граждан.

Под Петербургом задержан подозреваемый в расстреле полицейского

Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, задержанные создавали сайты-двойники интернет-магазинов известных торговых брендов. Дальше все шло по классической схеме: преступники получали информацию о номерах и кодах банковских карт потенциальных покупателей, после чего списывали с карт денежные средства. Кроме "зеркальных" сайтов за злоумышленниками числится приобретение в теневом секторе интернета данных о банковских счетах.

Таким образом, по предварительным данным, ими было получены сведения о счетах более двух тысяч россиян. Похищено около четырех миллионов рублей.

Во время обысков по месту жительства злоумышленников оперативниками было обнаружено более двухсот сим-карт и десять мобильных телефонов, содержащих доказательства по данному правонарушению.

Возбуждено уголовное дело по статье о краже.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога
Туриндустрия вернется на докризисный уровень к концу 2021 года
Пожар в соборе Святых Петра и Павла в Нанте локализован
В Москве погибла 20-летняя российская фигуристка
Главный инфекционист Минздрава назвал сроки второй волны коронавируса
Верховный суд разъяснил, можно ли парковаться в тупике
Мошенники в Москве продавали поддельные косметологические препараты