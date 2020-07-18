В Петербурге задержаны трое интернет-мошенников

Очередное компьютерное мошенничество пресечено в Петербурге. Оперативниками отдела по борьбе с преступлениями в сфере компьютерных технологий ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержано трое граждан, подозреваемых в кражах денежных средств с банковских карт граждан.

Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, задержанные создавали сайты-двойники интернет-магазинов известных торговых брендов. Дальше все шло по классической схеме: преступники получали информацию о номерах и кодах банковских карт потенциальных покупателей, после чего списывали с карт денежные средства. Кроме "зеркальных" сайтов за злоумышленниками числится приобретение в теневом секторе интернета данных о банковских счетах.

Таким образом, по предварительным данным, ими было получены сведения о счетах более двух тысяч россиян. Похищено около четырех миллионов рублей.

Во время обысков по месту жительства злоумышленников оперативниками было обнаружено более двухсот сим-карт и десять мобильных телефонов, содержащих доказательства по данному правонарушению.

Возбуждено уголовное дело по статье о краже.