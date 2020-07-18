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18.07.2020 13:16
Рубрика: Власть

"Вице-адмирал Кулаков" готовится к морскому параду на рейде Кронштадта

Текст: Светлана Цыганкова
Фото: Пресс-служба Северного флота Фото: Пресс-служба Северного флота
Фото: Пресс-служба Северного флота

Большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" готовится к главному военно-морскому параду. Подготовка проходит на рейде Кронштадта, сообщила в субботу пресс-служба Северного флота.

Фото: Пресс-служба Севмаша
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Экипаж "Вице-адмирала Кулакова" уже провел несколько тренировок - отрабатывались элементы движения корабля с заданной скоростью по утвержденному курсу прохождения в фарватере Кронштадтского рейда. Это особенно важно, потому что от правильных действий военнослужащих электромеханических боевых частей корабля зависит, как он сможет держать нужную скорость хода в парадном строю. На учениях проверили также организацию связи и передачу команд на маневрирование.

"Вице-адмирал Кулаков" в главном военно-морском параде будет среди кораблей океанской зоны. Они регулярно представляют Военно-морской флот России в самых различных районах Мирового океана.

Готовятся к параду и пешие колонны. Перед их первой репетицией в Санкт-Петербурге военнослужащие подразделения радиационной, химической и биологической защиты общевойсковой армии Западного военного округа провели дезинфекцию. Обработали Сенатскую площадь, Адмиралтейскую набережную и Кронверкскую улицу. Общая площадь превысила 24 тысячи квадратных метров. Продезинфицировали и транспорт, который доставит участников парада на место.

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