"Вице-адмирал Кулаков" готовится к морскому параду на рейде Кронштадта

Большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" готовится к главному военно-морскому параду. Подготовка проходит на рейде Кронштадта, сообщила в субботу пресс-служба Северного флота.

Экипаж "Вице-адмирала Кулакова" уже провел несколько тренировок - отрабатывались элементы движения корабля с заданной скоростью по утвержденному курсу прохождения в фарватере Кронштадтского рейда. Это особенно важно, потому что от правильных действий военнослужащих электромеханических боевых частей корабля зависит, как он сможет держать нужную скорость хода в парадном строю. На учениях проверили также организацию связи и передачу команд на маневрирование.

"Вице-адмирал Кулаков" в главном военно-морском параде будет среди кораблей океанской зоны. Они регулярно представляют Военно-морской флот России в самых различных районах Мирового океана.

Готовятся к параду и пешие колонны. Перед их первой репетицией в Санкт-Петербурге военнослужащие подразделения радиационной, химической и биологической защиты общевойсковой армии Западного военного округа провели дезинфекцию. Обработали Сенатскую площадь, Адмиралтейскую набережную и Кронверкскую улицу. Общая площадь превысила 24 тысячи квадратных метров. Продезинфицировали и транспорт, который доставит участников парада на место.