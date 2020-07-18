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18.07.2020 13:12
Рубрика: Происшествия

На Дону завершена откачка воды после ливня, затопившего город

Текст: Елена Мелихова

В Ростовской области на территории Ростова-на-Дону и Батайска завершены работы по откачке воды с подтопленных территорий частных домовладений, социально значимых объектов, а также с привокзальной площади и железнодорожных путей. Об этом отчитались спасатели, которым пришлось принимать активное участие в ликвидации последствий разгула стихии.

Фото: Управление по делам ГО и ЧС Ростова-на-Дону
В Ростове из-за ливня приостановлено движение трамваев и троллейбусов

"Всего откачано порядка 8,5 тысяч кубометров воды, а также эвакуированы 132 автомобиля. Помощь также оказана 241 человеку", - говорится в сообщении регионального управления МЧС.

Плюс ко всему около сотни ростовчан оказались заблокированы в зонах подтопления и были эвакуированы спасателями МЧС с помощью надувных лодок.

Основными местами действия разгула стихии стали Привокзальная площадь и улица Текучева в Ростове-на-Дону.

Для ликвидации последствий стихии привлекалось 1,7 тысяч специалистов и порядка 280 единиц техники.

Напомним, из-за обрушившегося на Ростов тропического ливня, город оказался буквально парализованным. Ливневыми стоками были затоплены шесть социально значимых объектов. Из-за непогоды в мегаполисе пришлось остановить транспортное сообщение. Движение троллейбусов и трамваев было приостановлено. Десятки автомобилей ушли под воду.

Тем временем сотрудники прокуратуры Ростовской области дадут оценку деятельности коммунальных служб и администрации Ростова-на-Дону во время ликвидации последствий сильного ливня, затопившего город.

Кроме того, деятельность администрации мегаполиса раскритиковал глава Ростовской области Василий Голубев.

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