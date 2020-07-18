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18.07.2020 14:21
Рубрика: Происшествия

В Новороссийске обнаружили подделки под Nike на два миллиона рублей

Текст: Ирина Белова

Новороссийские таможенники выявили партию из 215 пар контрафактной спортивной обуви и 72 единицы одежды общей стоимостью более двух миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

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В рамках осмотра помещений и территорий крупной торговой точки Новороссийска должностные лица отдела таможенного контроля обнаружили подозрительный товар с символикой Nike. Документов, подтверждающих законность нанесения известного товарного знака, у предпринимателя не оказалось.

- Мы направили запрос представителю правообладателя торгового знака о законности использования предпринимателем товарного знака на изделиях, - прокомментировал начальник отдела таможенного контроля после выпуска товаров Новороссийской таможни Андрей Андреев. - В ответ на наше обращение получили ответ, в котором указано, что новороссийский предприниматель не обращался к правообладателю за разрешением на использование товарного знака. Правообладатель оценил размер ущерба и указал на контрафактность товара.

По данному факту возбудили уголовное дело по части 1 статьи 180 УК РФ (незаконное использование чужого товарного знака). Товар изъяли. Сейчас сотрудники УМВД по Новороссийску проводят следственные действия.

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