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18.07.2020 11:14
Рубрика: Общество

В сочинском парке "Дендрарий" открылся исторический бювет

Текст: Ирина Белова
В сочинском парке "Дендрарий" открылся исторический бювет с минеральной водой. Вернее, открыли его давно, а сейчас, после двухлетнего перерыва, обновили. Корреспондент "РГ" побывала на источнике в один из первых дней возобновления его работы.
Фото: Ирина Белова Фото: Ирина Белова
Фото: Ирина Белова

По словам заведующего парком Игоря Белоногова, скважина существует с 2013 года, но из-за повышения содержания сероводорода пришлось временно воздержаться от питья воды из подземного источника глубиной 68 метров.

- Потом мы снова сдали воду на пробы в Пятигорск и получили сертификат соответствия для питья, прописали все полезные микроэлементы, - отмечает он. - Кроме того, повторные химические анализы воды, проведенные Центром гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае, показали, что вода в роднике сохранила свои минеральные свойства. Мы поменяли раковины на новые мраморные в форме четырехлистника, установили краны и дополнительные фильтры очистки.

Фото: Ирина Белова/РГ
В горах Сочи после карантина возобновились экскурсии на водопады

Для Центрального района Сочи минеральный источник - редкость. В основном все они находятся в горах. А этот источник мало того, что расположен в низменности гор, да еще и в центре города.

Как рассказывают специалисты, с давних времен Черноморское побережье западного Кавказа славится своими уникальными целебными минеральными источниками, о чем свидетельствуют многочисленные исследования ученых.

- О роднике и свойствах его воды было известно еще во время покупки участка основателем парка "Дендрарий" Сергеем Худековым, - рассказывает сочинский краевед Дмитрий Кривошапка. - Гидрологические исследования источника показали наличие в них минеральных и целебных свойств. Это маломинерализированная минеральная вода гидрокарбонатного натриевого состава. Источник сохранился до наших времен - в советское время он был благоустроен, а для удобства сделан бювет. Этому уникальному источнику более 125 лет.

Состав воды по-своему уникален. Она подходит и для лечения болезней пищевода, обмена веществ, мочевыводящих путей, гастрита, кишечника, желудка и двенадцатиперстной кишки. Кроме заболеваний желудочно-кишечного тракта, ее рекомендовано употреблять при нарушениях опорно-двигательного аппарата и нервной системы, а также для укрепления общего состояния организма в целях профилактики.

Выпить ключевую воду можно бесплатно. Свои минеральные свойства она сохраняет в течение суток. Скоро около бювета в продаже появятся пластиковые стаканы и бутылки.

В регионах Общество Природа Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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