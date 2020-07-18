Российские школьники взяли золото на Менделеевской олимпиаде по химии

11-классник из Магнитогорска Илья Чайка завоевал абсолютное первое место на Международной Менделеевской олимпиаде школьников по химии. Об этом сообщил председатель оргкомитета ММО-54, декан химического факультета МГУ, член-корреспондент РАН Степан Калмыков.

Всего российские школьники завоевали на Менделеевской олимпиаде 8 золотых медалей. Также золота удостоены участники из Украины, Узбекистана, Турции и Беларуси.

"Несмотря на тяжелую ситуацию с эпидемией и связанные с ней ограничения, в олимпиаде участвовали 130 человек из 27 стран, - рассказал Степан Калмыков. - Это победители национальных олимпиад, лучшие школьники-химики своих стран. Они разыграли 39 бронзовых, 26 серебряных и 13 золотых медалей".

"В этом году страны смогли выдвинуть очень сильные команды, - поделился впечатлениями председатель жюри и методической комиссии, профессор химического факультета МГУ Валентин Ненайденко. - Абсолютный победитель показал уникальный результат, набрав более 90% баллов. Стоит также отметить, что по признанию экспертов ЮНЕСКО уровень задач на Менделеевской олимпиаде выше, чем на Международной олимпиаде по химии. Однако дети в большинстве своем успешно справились с заданиями. Многие ребята отметили, что международное жюри подготовило для них занимательные и увлекательные задачи в различных областях химии".

"Школьники готовились к полномасштабному соревнованию, которое благодаря нашим совместным усилиям впервые должно было пройти за пределами бывшего Советского Союза - в Венгрии. - рассказал исполнительный директор благотворительного фонда Андрея Мельниченко Александр Чередник. - Однако из-за коронавируса собраться в Будапеште оказалось невозможно, поэтому испытание пришлось провести в онлайн-формате и ограничить двумя теоретическими турами".

Тем не менее, задания практического тура вернутся в программу будущих олимпиад, заверили в оргкомитете. С ними придется разбираться участникам следующей, 55-й ММО. Как сообщил во время церемонии награждения Президент Международного олимпийского комитета по химии, профессор Будапештского Университета Габор Магьярфалви, следующую олимпиаду планируется провести в Будапеште.

В Олимпиаде приняли участие команды из Австрии и Саудовской Аравии, Азербайджана и Македонии, Армении и Израиля, Беларуси и Венгрии, Грузии и Латвии, Ирана и Казахстана, Эстонии и Киргизии, Сербии и Словакии, Таджикистана и Туркменистана, Болгарии и Турции, Литвы и Сирии, Монголии и Узбекистана, Украины и Китая, России.