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18.07.2020 01:00
Рубрика: Культура

Российский "Японский бог" получил премию в США

Текст: Валерий Кузнецов
Фильм Александра Басова "Японский бог" получил Серебряный приз за режиссуру на весенней сессии международного киноконкурса International Independent Film Awards в Лос-Анджелесе.
Фото: из архива Александра Басова. Фото: из архива Александра Басова.
Фото: из архива Александра Басова.

В основе сценария - мотивы рассказа Акутагавы Рюноскэ "В чаще", действие перенесено в Россию. Малобюджетная картина рассказывает историю одного преступления, которое интересует следственную группу; как и в знаменитом романе того же Рюноскэ "Ворота Расемон", одна версия противоречит другой, отчего по ходу действия возникает сомнение в самом факте преступления. "В каком-то смысле наш фильм не столько экранизация рассказа Акутагавы, сколько вольный ремейк бессмертного фильма Акиры Куросавы "Расемон", снятого на его основе", - признается автор фильма.

Фото: iStock
Россияне в 1,5 раза чаще стали пользоваться услугами онлайн-кинотеатров

Александр Басов - сын знаменитого актера и режиссера Владимира Басова, автор таких фильмов, как "Криминальные игры", "Лесная царевна". Его фильм "Дом, милый дом" был показан на онлайн-фестивале "Дубль дв@", где получил Почетный диплом жюри, но на широкие экраны так и не вышел. Им не заинтересовалось телевидение и, потеряв надежду показать картину публике иным способом, автор недавно выложил ее в свободном доступе в интернете.

"Японский бог" Александр Басов снял по собственному сценарию фактически на свои средства при минимуме оформления главным образом на подмосковной натуре. Снимались коллеги и друзья режиссера, начиная с его супруги актрисы Юлии Яновской-Басовой и заканчивая Александром Панкратовым-Черным и его постоянными актерами Павлом Сиротиным, Гурамом Баблишвили, Львом Гришиным. Как и "Дом, милый дом", картина не заинтересовала ни прокат, ни телевидение, ни критиков: предложенная вниманию экспертов премии "Белый слон", она не вызвала никакой реакции. Приз международного конкурса независимых фильмов в Лос-Анджелесе стал первой наградой картины, которую в России практически никто не видел. Возможно, он поможет фильму выйти и к нашему зрителю.

Фото: Из архива Алексея Рыбников
"Дубль дв@" представил премьеру фильма Алексея Рыбникова "Потерянный"

Сейчас Александр Басов пытается заинтересовать продюсеров увлекательным - я его читал - сценарием фантастического фильма "Марсианин Лева", который мог бы стать российским "E. T.", но пока безуспешно.

Конкурс The International Independent Film Awards создан в США для поддержки независимых талантов всего мира. "Независимое кинематографическое сообщество, без сомнения, является краеугольным камнем киноиндустрии - поэтому так важно, чтобы эти независимые гении получили признание, которое они заслуживают - режиссеры, актеры, композиторы, редакторы…", - гласит декларация на сайте конкурса.

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