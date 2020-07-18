Российский пилот Шварцман выиграл Гран-при Венгрии в "Формуле-2"

Российский пилот Роберт Шварцман стал победителем основной гонки в "Формуле-2" на Гран-при Венгрии. Второе место занял еще один представитель России Никита Мазепин.

В субботу прошла основная гонка Гран-при Венгрии в "Формуле-2". Ее победителем стал Шварцман, который на стартовой линии занимал 11-ю позицию. Однако за счет мастерства и грамотно выбранной тактики ему удалось опередить всех конкурентов.

На финише он выиграл у занявшего вторую позицию Мазепина более 15 секунд. Финишировавший вторым россиянин также сумел совершить серьезный прорыв, поскольку он стартовал 16-м.

Благодаря этому успеху Шварцман возглавил общий зачет чемпионата. После гонки победитель признался, что никак не ожидал, что сумеет победить.