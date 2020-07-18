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18.07.2020 22:54
Рубрика: Спорт

Российский пилот Шварцман выиграл Гран-при Венгрии в "Формуле-2"

Текст: Максим Домчев
Российский пилот Роберт Шварцман стал победителем основной гонки в "Формуле-2" на Гран-при Венгрии. Второе место занял еще один представитель России Никита Мазепин.
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

В субботу прошла основная гонка Гран-при Венгрии в "Формуле-2". Ее победителем стал Шварцман, который на стартовой линии занимал 11-ю позицию. Однако за счет мастерства и грамотно выбранной тактики ему удалось опередить всех конкурентов.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
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На финише он выиграл у занявшего вторую позицию Мазепина более 15 секунд. Финишировавший вторым россиянин также сумел совершить серьезный прорыв, поскольку он стартовал 16-м.

Благодаря этому успеху Шварцман возглавил общий зачет чемпионата. После гонки победитель признался, что никак не ожидал, что сумеет победить.

Спорт Формула-1

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