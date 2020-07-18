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18.07.2020 13:40
Рубрика: В мире

Роухани: В Иране коронавирусом заразились 25 миллионов человек

Текст: Станислав Хамдохов (Тегеран)
В Иране с февраля, когда в стране впервые были зарегистрированы первые случаи заболеванием COVID-19, по настоящее время коронавирусной инфекцией заразились 25 миллионов граждан. Об этом на заседании Национального штаба по противодействию коронавирусу заявил президент ИРИ Хасан Роухани.
Фото: Асатур Есаянц/РИА Новости Фото: Асатур Есаянц/РИА Новости
Фото: Асатур Есаянц/РИА Новости

"Мы получили доклад департамента исследований министерства здравоохранения, который содержит ряд важных замечаний. По нашим предварительным оценкам, на данный момент 25 миллионов иранцев заразились коронавирусом, около 14 000 человек погибли. В течение последних 150 дней большое количество людей госпитализировано. В общей сложности в Иране на госпитализацию было помещено более 200 тысяч человек", - сказал Роухани, слова которого передает телерадиокорпорация IRIB.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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Как указал иранский президент со ссылкой на данные минздрава, в ближайшем будущем COVID-19 могут заразиться еще 30-35 миллионов иранцев. В то же время число госпитализированных пациентов может удвоиться.

"Согласно отчету, 500 из 1000 инфицированных могут вообще не иметь никаких симптомов и даже не замечать этого. Около 350 заболевших имеют легкие симптомы и вообще не нуждаются в госпитализации, при этом 150 из 1000 человек может потребоваться госпитализация", - отметил Роухани.

По его словам, в настоящий момент в Иране эффективно применяются пять медицинских препаратов для лечения коронавируса, еще один препарат поступит местным врачам в ближайшие недели.

Напомним, что по последним данным, в ИРИ общее число заразившихся COVID-19 достигло 271 606, летальных исходов - 13 979. За прошедшие 24 часа медикам удалось выявить 2166 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 188 человек. К настоящему времени в стране выздоровели около 235 тысяч пациентов.

В мире Ближний Восток Иран Пандемия коронавируса COVID-19

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