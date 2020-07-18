Сергей Степашин: Новые дома сажают на гнилую инфраструктуру

"Одно дело - построить дома, отчитаться за квадратные метры, - заявил "Российской газете" глава наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин. - Это легко. Но надо же думать, что посадили здания на гнилую инфраструктуру. У нас есть хорошие технологии, предприятия, специалисты. Все можем изменить". Фонду поручено подготовить предложения, как навести здесь порядок. Он работает по этой теме вместе с Минстроем, сообщил Степашин в интервью "РГ".

Сергей Вадимович, так можно ожидать, что появится программа модернизации ЖКХ, как по аварийному жилью?

Сергей Степашин: Она была и уже реализована в 25 регионах. Недавно я ездил в Псковскую область в город Остров. Там ведется масштабная модернизация двух котельных для увеличения их мощности. Теперь жители муниципального образования гарантировано будут всегда с теплом. Всем этим, конечно, надо заниматься. У нас есть хорошие технологии, предприятия, специалисты. Все можем изменить.

И все-таки, наверное, нужно принимать долгосрочную и масштабную программу?

Сергей Степашин: Безусловно. Сейчас готовится серьезное совещание по ЖКХ под эгидой президента страны, которое будет касаться работы муниципалитетов и проблем с коммунальной инфраструктурой. Это на перспективу.

Но есть проблемы, которые надо решать оперативно. Они связаны с коронавирусом. Три месяца люди могли задерживать оплату коммунальных услуг, не боясь пени. На капитальный ремонт вообще платить не надо было. Общественный совет Минстроя, который я возглавляю, написал письмо на имя премьер-министра, чтобы все-таки продумать варианты компенсации компаниям, которые работают в ЖКХ.

Полностью интервью с Сергеем Степашиным читайте в ближайшем номере "РГ-Неделя".