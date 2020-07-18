СМИ: Наркомафия показала, кто хозяин в Мексике

Боевики крупного наркокартеля встали вдоль дороги по пути кортежа президента Мексики, показывая, что именно они правят страной. Как сообщает Reuters, в соцсетях появилось видео, показывающее, как сотни бойцов одного из самых мощных наркокартелей Мексики стоят и скандируют лозунги рядом с правительственной бронетехникой.

Обнародование видео в интернете совпало с визитом президента Мексики Лопеса Обрадора в штаты Гуанахуато, Халиско и Колима, главные опорные пункты картеля. В двухминутном ролике члены грозного "Картеля нового поколения Халиско" (CJNG) скандируют лозунг: "Только люди Менчо". Таким образом они приветствуют своего лидера, Немезио "Эль Менчо" Осегера, одного из самых влиятельных наркобаронов страны. "Они посылают четкое сообщение, что в основном они, а не Лопес Обрадор, правят Мексикой", - сказал Майк Вигил, бывший руководитель центра международных операций Управления по борьбе с наркотиками США.

CJNG, отмечают наблюдатели, считается самой мощной преступной группировкой Мексики, наряду с картелем Синалоа, который ранее возглавлял заключенный в тюрьму знаменитый мафиози Хоакин "Эль Чапо" Гусман. Картель "Халиско" специализируется на убийствах людей, траффике наркотиков из Южной Америки в США, занимаясь вербовкой сотрудников полицейских управлений по всей стране с целью получить от них информацию и с их помощью прикрыть свои масштабные преступные деяния.

В конце июня картель был объявлен вероятным заказчиком и исполнителем дерзкого нападения на главу службы безопасности Мехико Омара Гарсиа Харфуха, которое произошло среди бела дня в самом престижном районе столицы страны. Как отмечают аналитики, в отличие от своих предшественников, Лопес Обрадор решил использовать менее конфронтационный подход в борьбе с наркокартелями, предпочитая не бороться с ними напрямую, а устранять первопричины роста преступности, такие как бедность и безработица среди молодежи, посредством увеличения социальных расходов на эти нужды. Однако эта стратегия, которую Лопес Обрадор назвал политикой "объятий, а не пуль", лишь приободрила криминальные группировки и привела к тому, что картели стали действовать совершенно безнаказанно, отмечают многие аналитики в сфере безопасности.