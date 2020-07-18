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Рубрика: В мире

СМИ: Трамп обидел Мун Чжэ Ина и корейцев

Текст: Олег Кирьянов

Президент США Дональд Трамп назвал корейцев "ужасными людьми", а по поводу Мун Чжэ Ина сказал, что ему не понравилось с ним общаться. С такими заявлениями выступил губернатор американского штата Мэрилэнд Ларри Хоган, цитируя слова президента США на одном закрытом ужине. Губернатора это задело, так как его жена - кореянка.

Эти откровения губернатора Хогана были опубликованы в американской газете The Washington Post. По словам политика, все произошло во время ужина, который был устроен Ассоциацией губернаторов-республиканцев.

Фото: AP Photo/Evan Vucci
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Дональд Трамп принялся рассказывать о своих отношениях с некоторыми лидерами других стран. В частности, Трамп сказал, что очень уважает лидера КНР Си Цзиньпиня, что ему очень понравилось играть в гольф с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и что у него хорошие отношения с вождем КНДР Ким Чен Ыном.

"А потом было совершенно контрастирующая часть. Трамп сказал, что ему очень не понравилось общаться с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Он назвал южнокорейцев "ужасным народом", высказав непонимание по поводу того, почему США защищают Южную Корею все эти годы", - написал Хоган в статье The Washington Post.

Судя по поведению Трампа, его в южнокорейцах задело то, что они не хотят платить за пребывание военного контингента США столько, сколько требует американский президент, который настаивает на резком увеличении расходов Сеула.

Губернатора Ларри Хогану подобные слова не понравились, так как его супруга Юми является кореянкой и родилась в Южной Корее. "Юми была на этом ужине, когда президент оскорблял ее родину. Я заверяю, что ей было очень неприятно и она хотела уйти, но она сидела вежливо и тихо", - припоминает всю эту сцену Хоган.

Отметим, что ранее Хоган благодаря помощи жены смог организовать доставку в свой штат из Южной Кореи 500 тысяч тестов для коронавируса. Однако вместо благодарности Дональд Трамп раскритиковал действия губернатора, сказав, что тому не стоило обращаться к Южной Кореи и это помогло бы сэкономить значительное количество денег США.

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