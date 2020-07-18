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Рубрика: В мире

Сотни студентов устроили беспорядки у здания парламента в Мексике

На юго-западе Мексики митинг, в котором участвовали около 300 учащихся педагогического колледжа, перерос в массовые беспорядки. Протестующие забросали камнями и бутылками с зажигательной смесью здание парламента в городе Чильпансинго. О пострадавших ТАСС не сообщает.

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Поводом для акции протеста послужили события шестилетней давности. В сентябре 2014 года в городе Игуала пропали без вести 43 студента, приехавшие на учебу из города Айотсинапа.

По неподтвержденной информации, с молодыми людьми расправилась криминальная группировка "Геррерос унидос". Студентов убили, а их тела сожгли. Родители и друзья пропавших студентов все эти годы настаивали на продолжении поисков и объективном расследовании произошедшего. Но местные власти бездействовали.

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