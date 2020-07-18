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18.07.2020 10:44
Рубрика: В мире

Стали известны масштабы атаки хакеров на Twitter

Текст: Александр Саможнев
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Хакеры склонили к сотрудничеству нескольких сотрудников компании и с помощью их учетных записей проникли в аккаунты американских знаменитостей, сообщает пресс-служба Twitter.

Фото: AP Photo / Matt Rourke
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Специалисты предполагают, что взломщики применили так называемую социальную инженерию, чтобы при помощи определенных манипуляций склонить работников к разглашению конфиденциальной информации. В результате, хакеры прошли через двухфакторную защиту и получили доступ к 130 аккаунтам. В 45 из них инициированы смена пароля, логина и отправлено несколько сообщений о продаже биткоинов. Кроме того, злоумышленники скачали данные об учетных записях восьми аккаунтов. Компания пытается связаться с их владельцами.

По данным издания Forbes, к расследованию хакерской атаки подключилось ФБР. Комитет Сената США по коммерции требует ответа, что же на самом деле произошло. Стало известно о том, что хакеры взломали аккаунты кандидата в президенты США Джо Байдена и экс-президента Барака Обамы. В списке не оказалось аккаунта президента Дональда Трампа. Акция хакеров с учетом предстоящих в США президентских выборов носит политически чувствительный характер.

В мире США Компании Информационные технологии Twitter Хакерские атаки

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