Стали известны масштабы атаки хакеров на Twitter

Хакеры склонили к сотрудничеству нескольких сотрудников компании и с помощью их учетных записей проникли в аккаунты американских знаменитостей, сообщает пресс-служба Twitter.

Специалисты предполагают, что взломщики применили так называемую социальную инженерию, чтобы при помощи определенных манипуляций склонить работников к разглашению конфиденциальной информации. В результате, хакеры прошли через двухфакторную защиту и получили доступ к 130 аккаунтам. В 45 из них инициированы смена пароля, логина и отправлено несколько сообщений о продаже биткоинов. Кроме того, злоумышленники скачали данные об учетных записях восьми аккаунтов. Компания пытается связаться с их владельцами.

По данным издания Forbes, к расследованию хакерской атаки подключилось ФБР. Комитет Сената США по коммерции требует ответа, что же на самом деле произошло. Стало известно о том, что хакеры взломали аккаунты кандидата в президенты США Джо Байдена и экс-президента Барака Обамы. В списке не оказалось аккаунта президента Дональда Трампа. Акция хакеров с учетом предстоящих в США президентских выборов носит политически чувствительный характер.