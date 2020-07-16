Самый масштабный взлом Twitter связали с деньгами и политикой

Мультимиллиардеры Джефф Безос, Билл Гейтс, Илон Маск, Уоррен Баффет, Майкл Блумберг, экс-президент США Барак Обама, кандидат в президенты США от демпартии Джозеф Байден, американский рэпер Канье Уэст и другие знаменитости через свои "сертифицированные" микроблоги в Twitter в среду вечером практически одновременно обратились к десяткам миллионов подписчиков с заманчивым предложением. Его суть - перечислить на указанный электронный кошелек криптовалюту на сумму 1 тысячу долларов и уже через несколько минут получить назад удвоенную сумму в биткоинах.

Уникальное "предложение, от которого невозможно отказаться" было актуально лишь в течение получаса, заявлялось от имени известных личностей. Столь подозрительно щедрой офертой, по последним данным, не особо раздумывая воспользовались сотни пользователей Twitter, которые "клюнули" на заброшенную удочку, быстро переведя не менее 118 тысяч долларов по указанному адресу.

И лишь шесть часов спустя в Twitter признали, что компания стала жертвой "скоординированной атаки путем социальной инженерии" со стороны неустановленных лиц, которые "нацелились на наших сотрудников, располагающих доступом к чувствительным внутренним административным системам".

Одновременно социальная сеть пошла на беспрецедентный шаг, временно ограничив тысячи своих пользователей в возможности размещать комментарии и менять пароли от своих страниц. Именно это обстоятельство, а не причиненный финансовый ущерб больше всего озадачило экспертов в области кибербезопасности. По их словам, произошедший в результате атаки сбой на каналах коммуникации одной из ведущих социальных сетей мира выглядит устрашающе, поскольку подобное может повториться в кризисные периоды и стать дополнительным фактором для развития хаоса.

В том, что очередными жертвами хакеров в любой момент могут стать официальные страницы в Twitter государственных структур тех или иных стран, эксперты в области интернет-индустрии не сомневаются. Это лишь вопрос времени и правильного выбора времени для атаки, говорят они. Медленная реакция Twitter на произошедший тревожный инцидент и "невыученные уроки" 2018 года, когда произошла аналогичная, но гораздо меньшая по масштабам атака, лишь подчеркивает остроту потенциального кризиса.

В настоящее время количество пострадавших от действий хакеров лиц и компаний США продолжает расти. Известно, что помимо вышеуказанных знаменитостей также оказались взломанными и аккаунты компаний Apple, Uber и Bloomberg.

В Twitter заверили, что немедленно заблокировали "скомпрометированные" учетные записи и устранили мошеннические посты злоумышленников. Сейчас в компании идет внутреннее разбирательство о том, каким путем хакеры получили доступ к хорошо защищенным сложными паролями и системой двухступенчатой аутентификации аккаунтам известных людей и фирм. По словам экс-сотрудника Агентства национальной безопасности США Майка Чаппле, отследить сделанные в криптовалюте обезличенные переводы невозможно и это тупиковый путь расследования. Гораздо большую пользу может принести тщательное изучение подрядчиков и поставщиков услуг Twitter, которые могли стать "слабым звеном" и промежуточной жертвой атаки. Другая выдвинутая версия связана с возможным "инсайдером" - сотрудником компании, который намеренно передал закрытую пользовательскую информацию хакерам. Наконец, специалисты говорят о факторе "удаленной работы", на которую из-за эпидемии коронавируса были переведены многие сотрудники Twitter, что объективно облегчило преступникам осуществление "фишинговых атак" на домашние и менее защищенные компьютеры и каналы связи с центральным офисом

Первичный анализ мотивов злоумышленников указывает исключительно на корыстную составляющую совершенного громкого киберпреступления. Впрочем, как пишут американские СМИ, полностью нельзя исключать и его политическую подоплеку - у всех на слуху недавний громкий конфликт президента США Дональда Трампа и компании Twitter, которая с прошлого месяца начала самовольно цензурировать "агрессивные и разжигающие рознь" посты американского лидера. Сверхпопулярный аккаунт Трампа в этой соцсети, на который подписано 83,5 миллиона читателей, в итоге остался не взломанным. В отличие от его соперника на предстоящих президентских выборах экс-вице президента США Джозефа Байдена - его страница была успешно "угнана" кибермошенниками. Да и финансовый ущерб открыто конфликтующей с главой Белого дома компании Twitter еще только предстоит подсчитать, ведь на фоне сообщений о массовом взломе ее акции резко упали в цене.