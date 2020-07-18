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18.07.2020 00:39
Рубрика: Общество

Только две тысячи детских лагерей смогли открыться в этом году

Текст: Татьяна Владыкина
Летние каникулы для ответственных родителей - лишний повод для беспокойства. Куда отправить детей и как обеспечить их безопасность? В этом году только 2000 детских лагерей смогли открыть свои двери. Детский омбудсмен Анна Кузнецова рассказала о том, как проходит лето-2020.

По ее словам, за последние полгода на водоемах погибло более 140 детей.

- Почти на 14 процентов больше, чем за подобный период прошлого года, - говорит Анна Кузнецова. - Только за первую неделю июля под воду ушел целый класс - 34 ребёнка.

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Уполномоченный по правам ребенка и многодетная мама подчеркивает, что опасность подстерегает детей не только на воде. Одной из причин трагических историй, кроме очевидного родительского недосмотра, Анна Кузнецова считает неорганизованный досуг ребенка.

- Мы предвидели эту ситуацию, - заявляет детский омбудсмен. - Из-за распространения коронавируса было предпринято очень много ограничительных мер. В результате лишь 53 региона России откроют свои лагеря для детей.

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По словам детского уполномоченного, этим беспокойным летом работают лишь две тысячи лагерей. В прошлом году их было 45 тысяч.

- В этом году в лагерях отдыхает чуть более 700 000 детей, - тревожится Кузнецова. - Мы знаем, что за прошлый год более 5 миллионов детей отдохнуло. Говоря о том, что досуг детей не организован, мы не можем не сказать и о том, что и лагеря, которые не смогли открыться в этом году, тоже пострадают. Поэтому со своей стороны мы обращаемся в Правительство РФ для того, чтобы, возможно, в рамках целевого финансирования, специальных программ, можно было поддержать детские организации летнего отдыха, чтобы в следующем году летняя кампания началась полноценно.

Общество Семья и дети Президент Уполномоченный по правам ребенка

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