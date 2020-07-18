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18.07.2020 08:45
Рубрика: Экономика

Туриндустрия вернется на докризисный уровень к концу 2021 года

Текст: Ирина Алпатова

Туристическая отрасль вернется на докризисный уровень не ранее конца 2021 года - середины 2022 года. Такой сценарий озвучила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на онлайн-форуме "Россия: Туризм - 2020". Данные сроки, по ее мнению, реалистичны без серьезной помощи со стороны государства и при условиях строгих требований безопасности.

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Основная ставка будет сделана на развитие внутреннего туризма. Это дает отрасли преимущество, однако, отметила Ломидзе, и накладывает на нее ограничения. Не все объекты индустрии способны соответствовать требованиям Роспотребнадзора из-за нехватки финансовых средств и по другим причинам.

"Безусловно, внутренний туризм получил большое преимущество: все зарубежные государства закрыты, а сроки открытия неясны. В этой ситуации у нас есть наша необъятная родина и серьезные требования Роспотребнадзора по объектам размещения и экскурсионным услугам, которые являются основными продуктами регионов", - сказала глава АТОР.

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