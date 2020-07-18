У берегов Нигерии пираты захватили танкер с россиянами

В Гвинейском заливе у берегов Нигерии пираты захватили танкер Curacao Trader, на борту которого могут находиться россияне. Судно вышло из порта столицы Того, а куда направлялось, ТАСС не сообщает. Известно только, что инцидент произошел в 210 морских милях от нигерийского штата Байелса. Восемь вооруженных мужчин захватили капитанскую рубку, команду и груз.

Несколько часов танкер дрейфовал, а затем снова пошел со скоростью десять узлов. Судно Curacao Trader может перевозить нефть и химические вещества. На борту было 15 человек. Их судьба остается неизвестной.

Место, где произошло нападение, пользуется дурной славой. Это самый опасный судоходный участок в мире. В первом квартале текущего года там было зафиксировано 45 процентов случаев мирового пиратства. Преступники захватывают экипаж для получения выкупа.