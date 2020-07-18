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18.07.2020 11:33
Рубрика: В мире

В Нанте загорелся один из крупнейших готических соборов Франции

Текст: Александр Саможнев
В субботу рано утром произошло возгорание в кафедральном соборе города Нанта, который является одним из крупнейших в стране. В тушении пожара принимают участие 60 пожарных и 6 единиц техники, сообщает телеканал BFMTV

Спасательные работы затрудняются запаркованными рядом автомашинами. Пожарная служба департамента Атлантическая Луара попросила граждан не приближаться к месту происшествия. Прилегающие рядом улицы заблокированы полицией.

Фото: Stephane de Sakutin/ Pool via REUTERS
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По свидетельствам очевидцев, из окон собора видны сильные клубы дыма. По всей вероятности, поврежден камин комплекса. Один из свидетелей указал, что утром он слышал "странный звук колоколов". Власти уточняют наличие пострадавших, передает портал thelatestbreakingnews.com.

Напомним, собор святого Петра и Павла в Нанте, строительство которого началось в XV веке и продолжалось 457 лет, является одной из крупнейших готических церквей во Франции. По высоте она на шесть метров ниже собора Парижской Богоматери.

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