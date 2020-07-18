В ООН предложили заключить новый общественный договор

Заключить новый общественный договор для создания равноправного мира на фоне пандемии коронавируса предложил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"Новый общественный договор, заключенный между правительствами, людьми, гражданским обществом, предприятиями и другими заинтересованными сторонами должен охватывать вопросы занятости, устойчивого развития и социальной защиты", - отметил Гутерреш, которого цитирует РИА Новости.

По словам генсека, мировая политическая и экономическая система не обеспечивает жизненно важные общественные блага. В этой связи регулирование рынка в сочетании с конструктивным диалогом между работодателями и трудящимися может способствовать улучшению оплаты и условии труда.

Гутерриш считает, что новый общественный договор позволит молодежи жить достойно, обеспечит женщинам равные права с мужчинами, а также защитит слабых и представителей меньшинств.

Новая модель управления должна основываться на равном участии в работе мировых учреждении?. В противном случае мир столкнется с еще большим неравенством и отсутствием солидарности, которые высветила пандемия коронавируса, заключил Антониу Гутерриш.