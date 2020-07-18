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18.07.2020 18:01
Рубрика: В мире

В ООН предложили заключить новый общественный договор

Текст: Александр Саможнев

Заключить новый общественный договор для создания равноправного мира на фоне пандемии коронавируса предложил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"Новый общественный договор, заключенный между правительствами, людьми, гражданским обществом, предприятиями и другими заинтересованными сторонами должен охватывать вопросы занятости, устойчивого развития и социальной защиты", - отметил Гутерреш, которого цитирует РИА Новости.

Фото: government.ru
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По словам генсека, мировая политическая и экономическая система не обеспечивает жизненно важные общественные блага. В этой связи регулирование рынка в сочетании с конструктивным диалогом между работодателями и трудящимися может способствовать улучшению оплаты и условии труда.

Гутерриш считает, что новый общественный договор позволит молодежи жить достойно, обеспечит женщинам равные права с мужчинами, а также защитит слабых и представителей меньшинств.

Новая модель управления должна основываться на равном участии в работе мировых учреждении?. В противном случае мир столкнется с еще большим неравенством и отсутствием солидарности, которые высветила пандемия коронавируса, заключил Антониу Гутерриш.

В мире Международные организации ООН Пандемия коронавируса COVID-19

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