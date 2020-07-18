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18.07.2020 17:00
Рубрика: Общество

В Роскосмосе сообщили о "сверхбыстрой" схеме полета к МКС

Текст: Руслан Мельников
Специалисты Роскосмоса сообщили о запланированном полете к МКС по "сверхбыстрой" схеме. Старт предполагается осуществить 23 июля.
Фото: Роскосмос Фото: Роскосмос
Фото: Роскосмос

Как сообщается на сайте госкорпорации, ракета-носитель "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-15" должна стартовать в 17:26 мск.

Фото: iStock
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"Полет к Международной космической станции пройдет по так называемой "сверхбыстрой" двухвитковой схеме, стыковка к модулю "Пирс" российского сегмента намечена в 20:47 мск ±3 минуты", - сообщили в Роскосмосе.

На полет потребуется три часа 21 минута. Также сообщается, что на МКС будут доставлены запасы топлива, воды и других грузов, которые нужны для эксплуатации станции в пилотируемом режиме.

На космодроме Байконур уже завершена общая сборка ракеты "Союз-2.1а"

Общество Космос Запуски "Союзов"

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