В России будут отмечать День работника транспорта

Новый профессиональный праздник - День работника транспорта - будет отмечаться в России осенью. Закрепить его в календаре распорядился премьер Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства РФ.

"Праздничной датой предлагается сделать 29 ноября​​​. Именно в этот день в 1809 году император Александр I учредил первый в Российской империи единый государственный орган в сфере транспорта - управление водяными и сухопутными сообщениями и корпус инженеров путей сообщения", - говорится в сообщении пресс-службы.

Минтрансу поручено в течение трех месяцев закрепить принятое решение необходимым нормативным актом.