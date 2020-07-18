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18.07.2020 09:21
Рубрика: Власть

В России будут отмечать День работника транспорта

Новый профессиональный праздник - День работника транспорта - будет отмечаться в России осенью. Закрепить его в календаре распорядился премьер Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства РФ.

В Кремле не обсуждают идею сделать 1 июля праздничным днем

"Праздничной датой предлагается сделать 29 ноября​​​. Именно в этот день в 1809 году император Александр I учредил первый в Российской империи единый государственный орган в сфере транспорта - управление водяными и сухопутными сообщениями и корпус инженеров путей сообщения", - говорится в сообщении пресс-службы.

Минтрансу поручено в течение трех месяцев закрепить принятое решение необходимым нормативным актом.

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