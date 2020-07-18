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18.07.2020 14:51
Рубрика: В мире

В Сеуле прошла российско-корейская экономическая конференция

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)

В Сеуле прошла российско-корейская конференция и круглый стол на тему: "Посткоронавирусная эпоха: влияние пандемии и ее последствия на развитие россиийско-корейских экономических отношений". Организаторами выступили Корейско-Российский деловой совет, Институт евразийских политических исследований Кореи и Торговое представительство России в Республике Корея (РК).

Фото: YONHAP / AFP
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В ходе мероприятия с докладами выступили представители политических, деловых, научных, экспертных и журналистских кругов России и Кореи, где обрисовали текущее положение в российско-экономических деловых связях, влияние на них коронавируса, а также то, как стоит развивать двустороннее сотрудничество после завершения победы над COVID-19.

После докладов прошло обсуждение поднятых тем, где участники обменялись мнениями.

По словам организаторов, мероприятие было приурочено к 30-летнему юбилею установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Корея, который отмечается в этом году. 2020 и 2021 гг. также объявлены "годами взаимных культурных обменов" между Россией и Южной Кореей.

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