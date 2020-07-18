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18.07.2020 11:41

В Синьцзяне не нарушаются права человека

Недавно посольство США в Китае выпустило в своем аккаунте Twitter статью, в которой лживо заявило, что "китайское правительство нарушает права человека в Синьцзяне". Статья сопровождается фотографией с комментарием, что китайские товары "производятся за счет рабского труда", сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное". Однако посетители сайта сразу же осознали, что фото сфабриковано.
Благодаря мудрой политике китайского правительства жителям Синьцзян-Уйгурского автономного района обеспечена гармоничная и стабильная жизнь.. Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая Благодаря мудрой политике китайского правительства жителям Синьцзян-Уйгурского автономного района обеспечена гармоничная и стабильная жизнь.. Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая
Благодаря мудрой политике китайского правительства жителям Синьцзян-Уйгурского автономного района обеспечена гармоничная и стабильная жизнь.. Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая

В комментариях пользователи пишут: "Разве главная миссия посольства США в Китае - распространение клеветы? Видимо, публикация лживой информации с целью нападок на Китай стала обычной практикой некоторых американских политиков".

Фото: Медиакорпорация Китая
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Благодаря политике, направленной на борьбу с терроризмом, а также связанной с дерадикализацией, в Синьцзяне уже три года подряд не было террористических актов, право народа на жизнь получило твердые гарантии. С 2018 года трудоустроена в общей сложности 151 тысяча человек из бедных семей из южного Синьцзяна, годовые доходы на душу населения в автономном районе превысили 45 тысяч юаней.

Недавно по китайскому интернет-телеканалу CGTN (China Global Television Network) прошел англоязычный документальный фильм под названием "Высятся горы Тяньшань: хроника борьбы с терроризмом в Синьцзян-Уйгурском автономном районе". Фильм рассказывает не только об ущербе, нанесенным насильственными и террористическим актами обычным людям, но и говорится о гармоничной и стабильной жизни населения благодаря политике китайского правительства по управлению Синьцзяном.

В течение 71 года после образования КНР, неизменно претворяя в жизнь принцип "народ превыше всего", правящая партия Китая, возглавив многонациональный народ страны, превратила Китай из бедной отсталой страны во вторую экономику мира, обеспечивающую на протяжении многих лет более 30 процентов роста глобального ВВП. За более 40 лет политики реформ и открытости Китай добился 25-кратного увеличения доходов на душу населения, избавил от бедности 850 миллионов человек. В прошлом году Всемирный банк опубликовал отчет, в котором отмечено, что всестороннее осуществление китайской инициативы "Один пояс и один путь" поможет преодолеть бедность 32 миллионам человек во всем мире.

А США, которые провозглашают себя "оплотом прав человека", в действительности их повсюду нарушают. Согласно данным, за более чем 240 лет своей истории США всего 16 лет не вели войн, в последние 20 лет войны и боевые действия, которые США развязали в Ираке, Ливии, Сирии и Афганистане, привели к огромному гуманитарному кризису в этих странах и нарушениям прав человека. В Соединенных Штатах 0,1 процента самых обеспеченных людей по материальному статусу равны 90 процентам населения. Значительный разрыв между богатыми и бедными оказывает серьезное негативное воздействие на права человека в этой стране. С начала эпидемии для миллионов американцев, у которых нет медицинской страховки, лечение оказалось недоступным из-за "заоблачных цен", поэтому смертность от инфекции среди представителей других рас и малоимущего населения оказалась значительно выше.

Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
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Как заявляет сайт Washington Post, противоэпидемическая работа Соединенных Штатов - это "санкционированная государством резня", жертвами которой становятся пожилые люди, рабочие, люди африканского и латиноамериканского происхождения.

Проблема прав человека стала политическим инструментом американского буллинга и обретения политического капитала. Глава Филиппинского центра по изучению стратегии стран БРИКС Марио Фердинанд Пасион указал, что США решили испортить репутацию КНР на международной арене с помощью политизации проблемы прав человека в Синьцзяне. Однако волна критики в адрес США в мире выставила их "не в лучшем свете".

На 44-м заседании Совета по правам человека ООН 46 государств опубликовали совместное заявление, в котором высоко оценили развитие прав человека в Синьцзяне и резко осудили провокации США против Китая под предлогом прав человека.

Россия - Китай: события и комментарии Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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