Видео: Как выглядит автокинотеатр на парковке

В Москве около станции метро "Филатов луг" открылся бесплатный автокинотеатр. Смотреть фильмы можно только из легковой машины: на парковке установлен большой экран, звук транслируется в магнитолу на специальную FM-волну. Изначально организаторы рассчитывали, что вместимость автокинотеатра составит 100 машин, но из-за большого количества заявок зрительскую зону решили увеличить почти в два раза. Первый фильм, который увидели зрители необычного кинотеатра - "Джентльмены" Гая Ричи. Сеансы будут проходить каждую субботу в вечернее время. До октября планируется показать около 17 фильмов, среди которых - "Сладкая жизнь" Федерико Феллини, "Жаркие летние ночи" Элайджи Байнума и многое другое.