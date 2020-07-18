Видео: В Москве вновь открылся парк аттракционов "Остров мечты"

Первый в России и крупнейший в Европе тематический крытый парк развлечений вновь открылся для посетителей. Первое время "русский Диснейленд" будет работать с ограничениями: количество посадочных мест на большинстве аттракционов снижено вдвое, а на шоу-программах действует безопасная схема рассадки. Активности, на которых невозможно соблюдать социальную дистанцию, пока остаются закрытыми. Отсутствие части развлечений компенсируется новыми экстремальными аттракционами и детскими площадками. Ежедневно на территории парка проводится полная дезинфекция. Подробнее о первом дне работы "Острова мечты" после снятия ограничений - в нашем видео.