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18.07.2020 19:00
Рубрика: Общество

Видео: В Москве вновь открылся парк аттракционов "Остров мечты"

Первый в России и крупнейший в Европе тематический крытый парк развлечений вновь открылся для посетителей. Первое время "русский Диснейленд" будет работать с ограничениями: количество посадочных мест на большинстве аттракционов снижено вдвое, а на шоу-программах действует безопасная схема рассадки. Активности, на которых невозможно соблюдать социальную дистанцию, пока остаются закрытыми. Отсутствие части развлечений компенсируется новыми экстремальными аттракционами и детскими площадками. Ежедневно на территории парка проводится полная дезинфекция. Подробнее о первом дне работы "Острова мечты" после снятия ограничений - в нашем видео.

РГ-Медиа Общество Общество Семья и дети РГ-Видео

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