ВОЗ зафиксировала новый суточный рекорд по заражениям COVID-19

За последние сутки в мире выявлено более 259 тысяч случае заражения новой коронавирусной инфекцией, информирует сайт Всемирной организации здравоохранения. Таким образом пандемия установила второй подряд печальный рекорд. Накануне COVID-19 заболели 237 743 человека, а до этого ни разу число заражений не превышало 231 тысячу в сутки.

Общее число заражений в мире на данный час превысило 13,8 млн, количество летальных исходов - 593 тысяч.

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 3,54 млн человека. Далее следуют Бразилия и Индия - 2,01 и 1,04 млн человек соответственно. По количеству умерших от COVID-19 вслед за США и Бразилией идет Великобритания.