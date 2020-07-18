ВОЗ зафиксировала рекордный суточный прирост заражений COVID-19

За последние сутки в мире выявлено более 237 тысяч случае заражения новой коронавирусной инфекцией, информирует сайт Всемирной организации здравоохранения. Таким образом пандемия установила новый печальный рекорд. До этого ни разу число заражений не превышало 231 тысячу в сутки.

Общее число заражений в мире на данный час превысило 13,6 млн, количество летальных исходов - 585 тысяч.

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 3 472 659. Далее следуют Бразилия и Индия - 1 966 748 и 1 003 832 человек соответственно. По количеству умерших от COVID-19 вслед за США и Бразилией идет Великобритания.