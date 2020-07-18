Впервые в истории сессия МОК прошла в онлайн-режиме

Необычно, на первых порах непривычно, даже в чем-то рискованно - вдруг что-то сорвется и откажет, но как эффективно. Все вопросы, которые решались минимум за два дня, были обсуждены в бодром темпе за сутки.

Что хорошего принесла 136-я по счету и первая онлайн сессия олимпийскому движению?

Все-таки получено определенное, пусть и косвенное подтверждение тому, что в 2021 году Токио примету Олимпиаду и Паралимпиаду. Президент МОК взял на себя смелость заявить, что он в этом "полностью уверен". Объявлено: никто и не думает проводить Игры без зрителей. Только с болельщиками, пусть, как понятно из некоторых заявлений японских организаторов, и с определенными ограничениями, вызванных COVID-19. На этот счет у МОК, как заявил его президент, "есть несколько сценариев обеспечения безопасности". Японцы твердо обещали упростить въезд в страну членам олимпийской семьи, приняв при этом все меры предосторожности.

Мрачные пророчества олимпийского дуйена канадца Ричарда Паунда о возможной отмене Олимпиады никто всерьез не обсуждал. До чего же мало позитивного во всегда и во всем недовольном канадце.

В 2021 году пройдут две сессии МОК. Одна из них - прямо накануне Олимпийских игр в Токио должна быть 100-процентно очной. За это проголосовали 89 человек при одном против и трех воздержавшихся.

А еще раньше на весенней сессии в Афинах предстоит принять важное решение: кому возглавлять МОК на протяжении последующих четырех лет. Ясность внес Томас Бах, высказавшийся в том плане, что он готов выдвигаться на второй срок. Если откровенно, то кандидатура 66-летнего олимпийского чемпиона по фехтованию практически единственная проходная, сомнений ни у кого ни вызывающая. Немец возглавляет международное олимпийского движение с 2013 года и показал себя мастером если не решительных действий, то компромиссов. Соперников у него нет, заявление вызвало виртуальные аплодисменты и искреннее одобрение. И, как едко заметил после этого тот же Паунд, обратившийся к президенту, "реакция членов МОК показывает, что вам не придется тратить много времени на предвыборную кампанию".

Избраны пять новых членов МОК, среди которых и президент Уорлд Атлетикс Себастьян Коэ. Для нас не особенно приятная новость. Вряд ли кто-нибудь из деятелей международного спортивного движения принес нам столько бед, как этот британский лорд. Остается с тревогой ждать заседания Совета Уорлд Атлетикс: 29 - 30 июля будет кардинально решаться вопрос о членстве Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), фактически о судьбе российских легкоатлетов, лишенных права участвовать в международных соревнованиях даже в невнятном нейтральном статусе. Прорвавшись после долгих лет ожидания в члены МОК по должности президента Уорлд Атлетикс, лорд может еще больше закрутить гайки. Наверняка потребует с ВФЛА не только уплаты долга в 6,1 миллиона долларов, но и прибавит к ним еще 5 миллионов условного штрафа.

Нет россиян среди пяти избранных членов МОК. Так что наши интересы по-прежнему представляет дуэт Елены Исинбаевой и Шамиля Тарпищева. А ведь в относительно недавние времена в МОКе было четыре представителя России. Честно отслужив свои два срока, составивших 8 лет, покинул организацию олимпийский чемпион по прыжкам с шестом Сергей Бубка (Украина).

Из приятных новостей, бесспорно, следует отметить весьма возможное возвращение в олимпийские пенаты игроков НХЛ. Конечно, без них хоккейный турнир был не столь захватывающим.

На четыре года - с 2022-го на 2026-й - перенесены Юношеские Олимпийский игры в Сенегале. Дакару придется подождать прежде чем стать первой в Африке столице Олимпиады. Что ж, эта уступка пандемии, перекроившей всей международный календарь, была в принципе предусмотрена: сессия проголосовала единогласно.