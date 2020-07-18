Новости

Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Венгрии 18:40
Минобороны РФ проинформировало иностранных партнеров о проверке войск 18:37
Клуб Головина остался без главного тренера 18:28
В ООН предложили заключить новый общественный договор 18:01
Сериал "Чернобыль" получил семь телевизионных премий BAFTA 17:58
В Башкирии под колесами автомобиля погиб 10-летний велосипедист 17:42
Врач объяснил непредсказуемость коронавируса воздействием на геном 17:40
США направят сотни военнослужащих в Литву 17:17
МИД получил заверения об освобождении россиян из ливийской тюрьмы 17:09
В Москву-реку вылилось топливо с затонувшего судна 16:41
Сериал "Чернобыль" получил семь премий BAFTA TV 16:32
Пять причин, почему не стоит покупать автомобили с вариатором 16:09
В Петрозаводске арестовали на два месяца спикера горсовета за взятку 15:43
На Ставрополье сильный дождь подтопил почти 70 жилых домов 15:25
В ДТП под Воронежем погибли три человека 15:22
В Сеуле прошла российско-корейская экономическая конференция 14:51
Стала известна причина взрыва газа в жилом доме в КБР 14:49
Глава Киргизии рассказал о помощи России в борьбе с COVID-19 14:42
Шойгу и Гасанов обсудили вопросы обстановки в Закавказском регионе 14:30
СМИ: Трамп обидел Мун Чжэ Ина и корейцев 14:27
В Новороссийске обнаружили подделки под Nike на два миллиона рублей 14:21
В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога 14:17
В Петербурге задержаны трое интернет-мошенников 14:11
Героем нового серила Netflix станет кролик-самурай 14:04
Создатели "Мстителей" снимут Гослинга в самом дорогом фильме Netflix 13:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"Красивый" номер машины можно будет передать по наследству
"Красивый" номер машины можно будет передать по наследству
Как пережить посткоронавирусный синдром
Как пережить посткоронавирусный синдром
До какого уровня опустятся ставки по ипотеке
До какого уровня опустятся ставки по ипотеке
18.07.2020 17:40
Рубрика: Общество

Врач объяснил непредсказуемость коронавируса воздействием на геном

Текст: Михаил Русин

Непредсказуемость нового коронавируса связана с особенностями его воздействия на человеческий организм. Об этом пишет kp.ru со ссылкой на врача-кардиолога, члена-корреспондента РАН, замдиректора Медцентра МГУ Симона Мацкеплишвили.

Эксперт объясняет, что вирусы оказывают воздействие на геном человека. Он, в частности, обратил внимание на выживаемость после эпидемий людей с генетической невосприимчивостью к некоторым инфекциям и на способность определенных вирусов, встраивать частички своего генома в геном человека. Это определяет степень эффективности иммунной системы, которая борется с антигенами в зависимости от дальности эволюционного родства. А в случае с SARS-CoV-2 подобное родство у людей отсутствовало.

Фото: Александр Корольков/РГ
Главный инфекционист Минздрава назвал сроки второй волны коронавируса

Именно по этой причине человек оказался не готов к воздействию нового коронавируса, а иммунная система запустила опасную реакцию, направленную, в том числе и на здоровые клетки. Такая реакция может привести к возникновению так называемого "цитокинового шторма", острого респираторного дистресс-синдрома и тяжелого системного воспаления.

Еще одной проблемой, о которой говорят специалисты, становится депрессия, которая не связана с поражением вирусом мозга.

"Говорят, что коронавирус - это что-то страшное и непонятное, заговор против человечества или даже биологическое оружие. Этот страх, безусловно, предрасполагает к депрессии", - считает Симон Мацкеплишвили.

Также склонность к депрессии может вызвать длительная самоизоляция и плохое самочувствие больных.

"Человеку плохо, он напуган, а тут к нему приезжают люди в защитных костюмах и доставляют в больницу, где его встречают врачи в таких же "скафандрах". А в больнице покидать палату нельзя, выходить во двор нельзя, нужно лежать на животе и дышать через трубочки, вставленные в нос. Конечно же, люди впадают в депрессию", - отмечает эксперт.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога
Пираты похитили россиян в Гвинейском заливе
Во Франции начали расследование по факту умышленного поджога собора
В Москве погибла 20-летняя российская фигуристка
Главный инфекционист Минздрава назвал сроки второй волны коронавируса
Кого не пригласят на диспансеризацию в ближайшее время
Как удаленка может изменить человека через 25 лет