Врач объяснил непредсказуемость коронавируса воздействием на геном

Непредсказуемость нового коронавируса связана с особенностями его воздействия на человеческий организм. Об этом пишет kp.ru со ссылкой на врача-кардиолога, члена-корреспондента РАН, замдиректора Медцентра МГУ Симона Мацкеплишвили.

Эксперт объясняет, что вирусы оказывают воздействие на геном человека. Он, в частности, обратил внимание на выживаемость после эпидемий людей с генетической невосприимчивостью к некоторым инфекциям и на способность определенных вирусов, встраивать частички своего генома в геном человека. Это определяет степень эффективности иммунной системы, которая борется с антигенами в зависимости от дальности эволюционного родства. А в случае с SARS-CoV-2 подобное родство у людей отсутствовало.

Именно по этой причине человек оказался не готов к воздействию нового коронавируса, а иммунная система запустила опасную реакцию, направленную, в том числе и на здоровые клетки. Такая реакция может привести к возникновению так называемого "цитокинового шторма", острого респираторного дистресс-синдрома и тяжелого системного воспаления.

Еще одной проблемой, о которой говорят специалисты, становится депрессия, которая не связана с поражением вирусом мозга.

"Говорят, что коронавирус - это что-то страшное и непонятное, заговор против человечества или даже биологическое оружие. Этот страх, безусловно, предрасполагает к депрессии", - считает Симон Мацкеплишвили.

Также склонность к депрессии может вызвать длительная самоизоляция и плохое самочувствие больных.

"Человеку плохо, он напуган, а тут к нему приезжают люди в защитных костюмах и доставляют в больницу, где его встречают врачи в таких же "скафандрах". А в больнице покидать палату нельзя, выходить во двор нельзя, нужно лежать на животе и дышать через трубочки, вставленные в нос. Конечно же, люди впадают в депрессию", - отмечает эксперт.