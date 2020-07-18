За сутки в России подтверждено 6234 новых случая COVID-19

За последние сутки в России выявлено 6234 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 24,4% не имели клинических проявлений болезни. За сутки в России полностью выздоровели 7490 человек.

Москва - 578 Свердловская область - 259 Ханты-Мансийский АО - 247 Санкт-Петербург - 238 Нижегородская область - 205 Алтайский край - 201 Иркутская область - 188 Ямало-Ненецкий АО - 182 Московская область - 173 Мурманская область - 162 Ставропольский край - 141 Челябинская область - 132 Красноярский край - 127 Оренбургская область - 118 Новосибирская область - 114 Омская область - 114 Хабаровский край - 113 Ульяновская область - 110 Тюменская область - 109 Воронежская область - 108 Архангельская область - 104 Ростовская область - 102 Саратовская область - 96 Пермский край - 90 Волгоградская область - 89 Приморский край - 80 Краснодарский край - 70 Республика Коми - 68 Ивановская область - 63 Самарская область - 62 Томская область - 61 Сахалинская область - 60 Астраханская область - 58 Республика Башкортостан - 55 Чувашская Республика - 54 Республика Саха (Якутия) - 53 Курганская область - 50 Тульская область - 49 Ленинградская область - 46 Кировская область - 45 Кемеровская область - 45 Владимирская область - 44 Республика Дагестан - 44 Смоленская область - 43 Ярославская область - 43 Республика Бурятия - 42 Тамбовская область - 41 Орловская область - 40 Рязанская область - 40 Удмуртская Республика - 40 Амурская область - 40 Белгородская область - 38 Республика Тыва - 38 Республика Хакасия - 38 Республика Мордовия - 37 Калужская область - 36 Пензенская область - 35 Камчатский край - 35 Забайкальский край - 32 Республика Калмыкия - 31 Брянская область - 30 Республика Карелия - 30 Курская область - 29 Вологодская область - 29 Республика Татарстан - 29 Республика Марий Эл - 28 Тверская область - 26 Республика Ингушетия - 26 Липецкая область - 25 Костромская область - 24 Карачаево-Черкесская Республика - 23 Новгородская область - 21 Кабардино-Балкарская Республика - 20 Республика Алтай - 20 Псковская область - 18 Республика Адыгея - 18 Республика Северная Осетия - 17 Калининградская область - 15 Республика Крым - 14 Чеченская Республика - 13 Магаданская область - 12 Севастополь - 6 Еврейская АО - 4 Ненецкий АО - 1 Всего на сегодняшний день в России выявлено 765 437 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 12 247 летальных исходов, выздоровели 546 863 человека.