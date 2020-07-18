За сутки в России подтверждено 6234 новых случая COVID-19

За последние сутки в России выявлено 6234 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 24,4% не имели клинических проявлений болезни. За сутки в России полностью выздоровели 7490 человек.
- Москва - 578
- Свердловская область - 259
- Ханты-Мансийский АО - 247
- Санкт-Петербург - 238
- Нижегородская область - 205
- Алтайский край - 201
- Иркутская область - 188
- Ямало-Ненецкий АО - 182
- Московская область - 173
- Мурманская область - 162
- Ставропольский край - 141
- Челябинская область - 132
- Красноярский край - 127
- Оренбургская область - 118
- Новосибирская область - 114
- Омская область - 114
- Хабаровский край - 113
- Ульяновская область - 110
- Тюменская область - 109
- Воронежская область - 108
- Архангельская область - 104
- Ростовская область - 102
- Саратовская область - 96
- Пермский край - 90
- Волгоградская область - 89
- Приморский край - 80
- Краснодарский край - 70
- Республика Коми - 68
- Ивановская область - 63
- Самарская область - 62
- Томская область - 61
- Сахалинская область - 60
- Астраханская область - 58
- Республика Башкортостан - 55
- Чувашская Республика - 54
- Республика Саха (Якутия) - 53
- Курганская область - 50
- Тульская область - 49
- Ленинградская область - 46
- Кировская область - 45
- Кемеровская область - 45
- Владимирская область - 44
- Республика Дагестан - 44
- Смоленская область - 43
- Ярославская область - 43
- Республика Бурятия - 42
- Тамбовская область - 41
- Орловская область - 40
- Рязанская область - 40
- Удмуртская Республика - 40
- Амурская область - 40
- Белгородская область - 38
- Республика Тыва - 38
- Республика Хакасия - 38
- Республика Мордовия - 37
- Калужская область - 36
- Пензенская область - 35
- Камчатский край - 35
- Забайкальский край - 32
- Республика Калмыкия - 31
- Брянская область - 30
- Республика Карелия - 30
- Курская область - 29
- Вологодская область - 29
- Республика Татарстан - 29
- Республика Марий Эл - 28
- Тверская область - 26
- Республика Ингушетия - 26
- Липецкая область - 25
- Костромская область - 24
- Карачаево-Черкесская Республика - 23
- Новгородская область - 21
- Кабардино-Балкарская Республика - 20
- Республика Алтай - 20
- Псковская область - 18
- Республика Адыгея - 18
- Республика Северная Осетия - 17
- Калининградская область - 15
- Республика Крым - 14
- Чеченская Республика - 13
- Магаданская область - 12
- Севастополь - 6
- Еврейская АО - 4
- Ненецкий АО - 1
Всего на сегодняшний день в России выявлено 765 437 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 12 247 летальных исходов, выздоровели 546 863 человека.