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18.07.2020 10:32
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 6234 новых случая COVID-19

За последние сутки в России выявлено 6234 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 24,4% не имели клинических проявлений болезни. За сутки в России полностью выздоровели 7490 человек.
  1. Москва - 578
  2. Свердловская область - 259
  3. Ханты-Мансийский АО - 247
  4. Санкт-Петербург - 238
  5. Нижегородская область - 205
  6. Алтайский край - 201
  7. Иркутская область - 188
  8. Ямало-Ненецкий АО - 182
  9. Московская область - 173
  10. Мурманская область - 162
  11. Ставропольский край - 141
  12. Челябинская область - 132
  13. Красноярский край - 127
  14. Оренбургская область - 118
  15. Новосибирская область - 114
  16. Омская область - 114
  17. Хабаровский край - 113
  18. Ульяновская область - 110
  19. Тюменская область - 109
  20. Воронежская область - 108
  21. Архангельская область - 104
  22. Ростовская область - 102
  23. Саратовская область - 96
  24. Пермский край - 90
  25. Волгоградская область - 89
  26. Приморский край - 80
  27. Краснодарский край - 70
  28. Республика Коми - 68
  29. Ивановская область - 63
  30. Самарская область - 62
  31. Томская область - 61
  32. Сахалинская область - 60
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  34. Республика Башкортостан - 55
  35. Чувашская Республика - 54
  36. Республика Саха (Якутия) - 53
  37. Курганская область - 50
  38. Тульская область - 49
  39. Ленинградская область - 46
  40. Кировская область - 45
  41. Кемеровская область - 45
  42. Владимирская область - 44
  43. Республика Дагестан - 44
  44. Смоленская область - 43
  45. Ярославская область - 43
  46. Республика Бурятия - 42
  47. Тамбовская область - 41
  48. Орловская область - 40
  49. Рязанская область - 40
  50. Удмуртская Республика - 40
  51. Амурская область - 40
  52. Белгородская область - 38
  53. Республика Тыва - 38
  54. Республика Хакасия - 38
  55. Республика Мордовия - 37
  56. Калужская область - 36
  57. Пензенская область - 35
  58. Камчатский край - 35
  59. Забайкальский край - 32
  60. Республика Калмыкия - 31
  61. Брянская область - 30
  62. Республика Карелия - 30
  63. Курская область - 29
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  67. Тверская область - 26
  68. Республика Ингушетия - 26
  69. Липецкая область - 25
  70. Костромская область - 24
  71. Карачаево-Черкесская Республика - 23
  72. Новгородская область - 21
  73. Кабардино-Балкарская Республика - 20
  74. Республика Алтай - 20
  75. Псковская область - 18
  76. Республика Адыгея - 18
  77. Республика Северная Осетия - 17
  78. Калининградская область - 15
  79. Республика Крым - 14
  80. Чеченская Республика - 13
  81. Магаданская область - 12
  82. Севастополь - 6
  83. Еврейская АО - 4
  84. Ненецкий АО - 1

Всего на сегодняшний день в России выявлено 765 437 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 12 247 летальных исходов, выздоровели 546 863 человека.

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