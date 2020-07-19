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Рубрика: Общество

Академик Малеев рассказал, как будет проходить вторая волна эпидемии COVID-19

Текст: Ирина Невинная
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Такого тотального роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, как в первой половине нынешнего года, скорее всего, больше не будет, - предполагает ведущий российский инфекционист, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью "Российской газете".

Фото: iStock
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"И в мире, и у нас в стране пока еще не закончилась первая волна. И если в России количество новых случаев перестало расти, то в целом в мире даже пика еще нет, до затухания эпидемии далеко, - отметил Виктор Малеев. - Тем не менее, судя по тому, что происходит в других странах, можно предположить, что такого тотального подъема заболеваемости, как нынешней весной, уже не будет".

Он пояснил, почему маловероятен неконтролируемый рост заболеваемости: "Службы всех стран настороже - и сейчас они молниеносно реагируют, если где-то что-то случается: вводят ограничения, изолируют инфицированных, то есть делают все, чтобы остановить распространение инфекции". "Предполагаю - скорее всего, дальше коронавирус будет проявляться локальными вспышками, а большой волны не возникнет", - заключил ученый.

Интервью с академиком Виктором Малеевым будет опубликовано в одном из ближайших номеров "Российской газеты".

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