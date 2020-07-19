"Арсенал" установил рекорд по числу выходов в финал Кубка Англии

"Арсенал" стал первым финалистом розыгрыша Кубка Англии по футболу. В полуфинале лондонцы одолели "Манчестер Сити" - 2:0.

В субботу на стадионе "Уэмбли" прошел первый полуфинальный матч розыгрыша Кубка Англии. Встречались "Арсенал" и "Манчестер Сити". По ходу нынешнего чемпионата страны лондонцы дважды были нещадно биты своим нынешним соперником с общим счетом 0:6.

Однако продлить победную серию команде Хосепа Гвардиолы было не суждено. На 19-й минуте встречи Пьер-Эмерик Обамеянг замкнул навес в штрафную. Он же во втором тайме уверенно реализовал выход один на один с вратарем, поставив победную точку.

"Арсенал" в 21-й раз в истории вышел в финал этого турнира и это новый рекорд. В воскресенье, в случае победы над "Челси", "канониров" по этому показателю может догнать "Манчестер Юнайтед".

Отметим, что "Арсенал" также является рекордсменом по количеству завоеванных Кубков Англии - лондонская команда выигрывала турнир 13 раз.