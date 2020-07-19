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19.07.2020 07:05
Рубрика: В мире

Автобус с туристами перевернулся у ледников в Канаде

В национальном парке Джаспер перевернулся автобус, не менее трех человек погибли, остальные пассажиры получили травмы. ЧП произошло на западе Канады, сообщает телеканал CBC.

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"В автобусе находились 27 человек. Чтобы доставить пострадавших людей в ближайшие больницы понадобилась помощь вертолетов и авиационных скорых. Состояние нескольких человек оценивается, как тяжелое и критическое", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

Автобус с туристами перевернулся на скалистом склоне рядом с ледником Атабаска. На месте работают оперативные службы. Причины инцидента предстоит выяснить.

В мире В мире Северная и Центральная Америка Канада

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