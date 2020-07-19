Автобус с туристами перевернулся у ледников в Канаде

В национальном парке Джаспер перевернулся автобус, не менее трех человек погибли, остальные пассажиры получили травмы. ЧП произошло на западе Канады, сообщает телеканал CBC.

"В автобусе находились 27 человек. Чтобы доставить пострадавших людей в ближайшие больницы понадобилась помощь вертолетов и авиационных скорых. Состояние нескольких человек оценивается, как тяжелое и критическое", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

Автобус с туристами перевернулся на скалистом склоне рядом с ледником Атабаска. На месте работают оперативные службы. Причины инцидента предстоит выяснить.