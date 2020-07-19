Азия задаст направление рублю: Не исключены новые рекорды

Новости

СМИ: Рэпер Канье Уэст проведет первую предвыборную встречу 06:47
В мире зафиксирован рекордный суточный прирост случаев коронавируса 06:10
В Хабаровском крае на территории базы отдыха утонул ребенок 06:08
Генсек ООН выступил за глобальную реформу мировых институтов власти 05:40
Эксперты перечислили недостатки четырехдневной рабочей недели 04:58
Прокурор французского Нанта назвал возможную причину пожара в соборе 04:19
Дональд Трамп перейдет на "телефонные митинги" из-за коронавируса 03:33
Пропавший в Хабаровске девятилетний мальчик найден мертвым 03:28
СМИ: Компания The Walt Disney снизила расходы на рекламу в Facebook 02:55
В США вторые сутки фиксируют рекордный рост заболеваемости COVID-19 02:30
Великобритания приостановит публикацию данных о смертности от COVID-19 01:51
Кадыров потребовал от Зеленского определиться с позицией 01:01
В Москве скончались 14 пациентов с коронавирусом 00:01
ВОЗ зафиксировала новый суточный рекорд по заражениям COVID-19 18.07.2020
Российский пилот Шварцман выиграл Гран-при Венгрии в "Формуле-2" 18.07.2020
В Уфе скончался 19-летний призер чемпионата России по плаванию 18.07.2020
СМИ: Пентагон отслеживал сигналы смартфонов на военных объектах в России 18.07.2020
В Дамаске возле мечети взорвали две бомбы 18.07.2020
В КБР увеличилось число жертв взрыва газа в жилом доме 18.07.2020
Генсек ООН: Половину богатств мира поделили между собой 26 человек 18.07.2020
В Анапе у фотографов изъяли краснокнижных животных 18.07.2020
Топ-5 популярных, но ненадежных кроссоверов 18.07.2020
Видео: В Москве вновь открылся парк аттракционов "Остров мечты" 18.07.2020
Собянин рассказал о планах по празднованию Дня города в Москве 18.07.2020
Координатор движения "Синие ведерки": Юго-Восточная хорда нужна Москве 18.07.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"Красивый" номер машины можно будет передать по наследству
"Красивый" номер машины можно будет передать по наследству
Как пережить посткоронавирусный синдром
Как пережить посткоронавирусный синдром
До какого уровня опустятся ставки по ипотеке
До какого уровня опустятся ставки по ипотеке
19.07.2020 06:00
Рубрика: Экономика

Азия задаст направление рублю: Не исключены новые рекорды

Текст: Георгий Панин
На этой неделе просматривалась тенденция по ослаблению рубля. С понедельника ситуация может измениться.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Специально для "Российской газеты" Петр Пушкарев, шеф-аналитик TeleTrade, рассказал, что должно произойти, чтобы тенденция ослабления не продолжилась:

Фото: РИА Новости
Страны ОПЕК+ договорились через две недели увеличить добычу нефти

- Российской валюте, - пояснил эксперт, - потребуется свежий приток инвестиционного капитала, нацеленного, прежде всего, на покупку долговых бумаг федерального займа (ОФЗ). Или, как вариант, на российские "голубые фишки". А найдется ли достаточное количество такого свободного и заинтересованного Россией капитала, с очень высокой вероятностью определит динамика азиатских рынков. Особенно китайских бирж, в ранние утренние часы понедельника.

Сложившийся в Китае на сегодня инвестиционный фон таков, что биржевые индексы Поднебесной успели и как следует взлететь, и растерять как раз к концу завершившейся недели уже половину от июльских приобретений. В результате, предсказать, куда качнутся со старта недели замершие на время в равновесии азиатские весы, оказывается не так просто.

Ждем поэтому настроений из Азии, которые, в принципе, мог бы поддержать Народный банк Китая. И перед открытием торгов воспользоваться в качестве повода объявлением об уровне базовой банковской ставки по кредитам - оно запланировано на 4.30 утра по московскому времени.

Интересно будет для рубля и то, решатся ли азиатские, и, прежде всего, китайские, инвесторы поддержать хотя бы немного нефтяные фьючерсы физическими покупками, после того как нефть удержалась на весьма достойных уровнях в ответ на два события. Первое - это решение ОПЕК+, которое, напомню, заключалось в том, чтобы прибавить с 1 августа объемы добычи. Второе - это озвученный саудовскими представителями прогноз о постепенном росте спроса на топливо еще до наступления осени.

Фото: Артем Кудрявцев / Пресс-служба Банка России
Набиуллина опровергла слухи о деноминации рубля

Впрочем, влияние нефтяной динамики на рубль сейчас в любом случае сглажено, так как при более высоких ценах Минфин и ЦБ автоматически по бюджетному правилу направляют меньшую долю средств из валютной выручки на ежедневные интервенции в поддержку рубля. А вот динамика фондовых бирж Америки и Азии действительно определяет готовность или неготовность инвестфондов выделить больше свободного капитала для керри-трейд операций в России. Здесь они хоть и несут валютные риски, но зато могут выгадать несколько процентов годовых на купонных выплатах.

В случае благоприятной динамики бирж, курс доллара способен быстро соскользнуть в диапазон от 70,7 до 71,3 рубля. А если котировки на фондовых рынках Азии и Европы, где основные биржи открываются на час раньше, чем в России, все-таки снизятся, то пересилит инерция ослабления рубля. И тогда, скорее всего, курс доллара сразу с открытия торгов поднимется чуть выше психологической отметки в 72 рубля.

А при сохранении неуверенности на мировых биржах в первые дни недели доллар может переписать и июльские максимумы, дотянувшись до уровня в 72,5 рубля.

Разброс для реализации первичного внешнего биржевого позитива или негатива простирается для пары евро/доллар в диапазоне от 81,5 до 83,5. Коридор для евро, как видите, смещен несколько вверх. Это потому, что на мировых рынках именно евро, а не доллар, завершил торги уходящей недели мажорным аккордом.

Экономика Финансы Валютный рынок Обзор рынков Курс рубля

Главное сегодня

В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога
Пираты похитили россиян в Гвинейском заливе
Во Франции начали расследование по факту умышленного поджога собора
В Москве погибла 20-летняя российская фигуристка
Главный инфекционист Минздрава назвал сроки второй волны коронавируса
Работодателям запретят отслеживать место работы удаленных сотрудников
Названы регионы с самими дешевыми новостройками