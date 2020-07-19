Азия задаст направление рублю: Не исключены новые рекорды

На этой неделе просматривалась тенденция по ослаблению рубля. С понедельника ситуация может измениться.

Специально для "Российской газеты" Петр Пушкарев, шеф-аналитик TeleTrade, рассказал, что должно произойти, чтобы тенденция ослабления не продолжилась:

- Российской валюте, - пояснил эксперт, - потребуется свежий приток инвестиционного капитала, нацеленного, прежде всего, на покупку долговых бумаг федерального займа (ОФЗ). Или, как вариант, на российские "голубые фишки". А найдется ли достаточное количество такого свободного и заинтересованного Россией капитала, с очень высокой вероятностью определит динамика азиатских рынков. Особенно китайских бирж, в ранние утренние часы понедельника.

Сложившийся в Китае на сегодня инвестиционный фон таков, что биржевые индексы Поднебесной успели и как следует взлететь, и растерять как раз к концу завершившейся недели уже половину от июльских приобретений. В результате, предсказать, куда качнутся со старта недели замершие на время в равновесии азиатские весы, оказывается не так просто.

Ждем поэтому настроений из Азии, которые, в принципе, мог бы поддержать Народный банк Китая. И перед открытием торгов воспользоваться в качестве повода объявлением об уровне базовой банковской ставки по кредитам - оно запланировано на 4.30 утра по московскому времени.

Интересно будет для рубля и то, решатся ли азиатские, и, прежде всего, китайские, инвесторы поддержать хотя бы немного нефтяные фьючерсы физическими покупками, после того как нефть удержалась на весьма достойных уровнях в ответ на два события. Первое - это решение ОПЕК+, которое, напомню, заключалось в том, чтобы прибавить с 1 августа объемы добычи. Второе - это озвученный саудовскими представителями прогноз о постепенном росте спроса на топливо еще до наступления осени.

Впрочем, влияние нефтяной динамики на рубль сейчас в любом случае сглажено, так как при более высоких ценах Минфин и ЦБ автоматически по бюджетному правилу направляют меньшую долю средств из валютной выручки на ежедневные интервенции в поддержку рубля. А вот динамика фондовых бирж Америки и Азии действительно определяет готовность или неготовность инвестфондов выделить больше свободного капитала для керри-трейд операций в России. Здесь они хоть и несут валютные риски, но зато могут выгадать несколько процентов годовых на купонных выплатах.

В случае благоприятной динамики бирж, курс доллара способен быстро соскользнуть в диапазон от 70,7 до 71,3 рубля. А если котировки на фондовых рынках Азии и Европы, где основные биржи открываются на час раньше, чем в России, все-таки снизятся, то пересилит инерция ослабления рубля. И тогда, скорее всего, курс доллара сразу с открытия торгов поднимется чуть выше психологической отметки в 72 рубля.

А при сохранении неуверенности на мировых биржах в первые дни недели доллар может переписать и июльские максимумы, дотянувшись до уровня в 72,5 рубля.

Разброс для реализации первичного внешнего биржевого позитива или негатива простирается для пары евро/доллар в диапазоне от 81,5 до 83,5. Коридор для евро, как видите, смещен несколько вверх. Это потому, что на мировых рынках именно евро, а не доллар, завершил торги уходящей недели мажорным аккордом.