"Барселона" впервые с 2014 года не выиграла ни чемпионат, ни Кубок Испании

Впервые с 2014 года "Барселона" не выиграла ни чемпионат, ни Кубок Испании. Сенсационно уступив дома "Осасуне" (1:2) в 37-м туре Примеры, каталонцы позволили "Реалу" досрочно завоевать титул.

"Сине-гранатовые" находятся в глубочайшем кризисе. Причем если раньше об этом в основном писали в СМИ, то теперь сами футболисты "Барселоны" публично выражают свое мнение. Делает это сам Лионель Месси, после встречи с "Осасуной", раскритиковавший клуб по полной программе.

- Мы не хотели, чтобы все завершилось вот так. Но сегодняшняя игра - это весь наш сезон в миниатюре. "Барселона" была слишком слаба и уязвима. Когда другая команда побеждает нас с помощью интенсивности и желания, это ненормально. Мы потеряли слишком много очков, а "Реал" после возобновления первенства не позволил себе осечек. "Они молодцы", - сказал Месси в эфире телеканала Movistar+.

Коснулся аргентинец и Лиги чемпионов, которую "сине-гранатовые" не могут завоевать аж с 2015 года. Для сравнения: с той поры "Реал" выиграл главный еврокубок трижды. В нынешнем розыгрыше турнира "Барселона" дошла до 1/8 финала и уже провела на этой стадии один матч: в гостях против "Наполи" была зафиксирована ничья (1:1). Результат неплохой, но, по словам Месси, если его команда и дальше будет играть так, как сейчас, то шансов в Лиге чемпионов у нее немного.

- "Рома", "Ливерпуль"… Фанаты начинают терять терпение, потому что мы ничего не можем им дать. Если "Барселона" хочет бороться за Лигу чемпионов, многое должно измениться. А если продолжим в том же духе, то проиграем "Наполи" и вылетим, - считает аргентинец.

Разумеется, слова Месси не остались незамеченными. И в первую очередь их попросили прокомментировать главного тренера "сине-гранатовых" Кике Сетьена. К слову, далеко не факт, что специалист продолжит работу в "Барселоне" и выведет ее на матч с "Наполи". В кулуарах все упорнее поговаривают, что клуб намерен попрощаться с Сетьеном уже в ближайшие дни.

- Не обращаю внимания на досужие разговоры. Правда в том, что если играть так плохо, как в последних встречах, мы не сможем побеждать. По поводу слов Месси - все мы говорим вещи, которые трактуют не так, как надо. Такое случается каждый день. Считаю, это не так важно. Нам всем нужна пауза, нужно очистить разум. Попытаемся сделать это, - отметил Сетьен.

Свое мнение о словах Месси и ситуации в "Барселоне" высказал бывший защитник каталонцев и один из лучших друзей Лионеля Дани Алвес.

- "Барселоне" не хватает идентичности, которой она всегда обладала. Сейчас, глядя со стороны, я думаю, что "Барса" - это только про усилие. Раньше были контроль и взаимопонимание, команда делала вещи простыми. Месси является прирожденным победителем, он ненавидит проигрывать. Лео уже много лет в клубе, и он прекрасно понимает, что нужно для успеха. Ему не хватает поддержки. Раньше Месси был главным блюдом, а мы - идеальными ингредиентами. Сейчас же возникает ощущение, что он постоянно тянет все на себя. А я говорю, что Месси - тоже человек, - сказал Алвес.

На фоне каталонцев "Реал" выглядит почти идеальной командой. Мадридский клуб проводит очень стабильный сезон и абсолютно заслуженно завоевал титул. Посудите сами: в последних десяти матчах Примеры "сливочные" набрали максимальные 30 очков.

Безусловно, огромная заслуга в успехе "Реала" принадлежит главному тренеру команды легендарному Зинедину Зидану. Удивительная статистика: француз завоевывает трофей в среднем в каждом 19-м месте у руля "королевского клуба". Всего он уже выиграл 11 титулов в роли наставника.

- Потрясающие ощущения. У меня просто нет слов. Да, у меня была своя роль, но все сделали футболисты. Это выдающаяся команда. И когда я вижу их счастливыми, то радуюсь и сам. Мы стали лучшими, потому что набрали больше всех очков. Все просто. Лига чемпионов - это Лига чемпионов, но этому титулу я рад больше, - подчеркнул Зидан.

Уже на пресс-конференции Зинедин чуть развернуто ответил на вопросы журналистов. Он рассказал о своем будущем, "Барселоне", а также о том, что ему нравится в тренерской профессии.

- Статус топ-игрока и топ-тренера? Не собираюсь приклеивать на себя такой ярлык. Я рад всему. Моей первой страстью было желание стать футболистом. Я играл 20 лет, а тренирую всего пять. Так что сравнения пока неуместны. Что касается "Барселоны", то они победили в семи матчах, было три ничьих и всего одно поражение. У нас была отличная концовка сезона, но мы не должны преуменьшать их достижения. Мое будущее? Никто не знает, что произойдет. У меня есть контракт, мне все нравится в "Реале". Однако в футболе ты просто идешь от одного дня к другому, - сказал Зидан.

"Барселона" впервые с 2014 года не выиграла ни чемпионат, ни Кубок Испании

Тем временем лондонский "Арсенал" в рекордный 21-й раз сыграет в финале Кубка Англии. В полуфинале "канониры" уверенно победили "Манчестер Сити" (2:0) благодаря дублю Пьер-Эмерик Обамеянга.

- Мы провалили первый тайм. А в таких встречах, если ты не можешь проявить свои лучшие качества на протяжении всех 90 минут, тебя обязательно накажут. Но такое бывает. Мы тоже люди. Соперник был лучше, поздравляю его, - рассказал главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола.

Второй участник решающей встречи на "Уэмбли" определился накануне по итогам противостояния "Челси" - "Манчестер Юнайтед".