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19.07.2020 12:10
Рубрика: Культура

"Би-2" возродили "Нечетного воина" и показали "Паганини в метро"

Текст: Александр Алексеев
"Би-2" возродили "Нечетного воина". Это самый необычный проект современной музыки, в котором сотрудничают рок-артисты, а также исполнители этники, электроники, нео-соула и других прогрессивных жанров. Иногда в "Нечетном воине" появляются даже театральные актеры. Причем, в каждой песне проекта исполнители меняются. А среди его участников - музыканты из России, Беларуси, Латвии (Brainstorm), США (Дэвид Браун), Украины (Esthetic Education) Израиля и Австралии. Поэтому нечего удивляться тому, что первый сингл к готовящемуся альбому "Нечетный воин"-IV записали рок-музыкант Шура Би-2 и исполнительница танцевальной этно-музыки и нео-соула Манижа.
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Создатели "Нечетного воина" Лева Би-2, Шура Би-2 и Михаил Карасев из группы "Солнечная сторона" называют этот проект "нелинейным". То есть нехарактерным и нетипичным для мейнстрим-рока. На "Нечетного воина" их вдохновила столь же "нелинейная", постмодернистская литература сербского писателя и поэта Милорада Павича. Первый альбом проекта вышел 15 лет назад. А сейчас готовится уже "Нечетный воин" 4. Часть 1". И в нем снова будет много замечательных и неожиданных содружеств, запоминающихся хитов и экспериментов.

Фото: предоставлено Равеннским фестивалем
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Песня "Паганини в метро" - тоже эксперимент, она необычная по звуку, в ней присутствует ориентальная мелодика, не только русский текст, да и сам Паганини в клипе, против ожидания, так и не появляется. Зато в коде Манижа снимает маску поры самоизоляции и манит к загадочной двери, открывающейся прямо в море.

Сама же певица и рассказала об идее "Паганини в метро", процитировав и поэта Иосифа Бродского:

- Это видео о силе привычке, о внешних факторах и ограничениях. И о том, что несмотря ни на что, ты - это ты, и это ничто не изменит. Даже если бы Паганини играл в метро, он был бы тем, кем был… В условиях карантина мы оказались запертыми в своих квартирах, в своих мыслях. Как у Бродского, "слились лицом с обоями". Но, несмотря на ограничения, там, за дверью, жизнь…

В новом альбоме будет 13 песен. Среди тех, кто в нем также поучаствует: Инна Желанная, солист и гитарист "Альянса" Игорь Журавлев, снова Ренарс Кауперс из Brainstorm (он уже появлялся на прошлых альбомах "Нечетного воина", пел в треках "Ты не один" и "Касаясь земли") и другие.

Кстати

Релиз диска "Нечетный воин" 4. Часть 1." назначен уже на осень.

Культура Музыка Рок Музыка с Александром Алексеевым

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