Борис Джонсон не намерен вводить повторную национальную блокировку

Британский премьер-министр Борис Джонсон не намерен вводить вторую национальную блокировку в случае очередной вспышки СOVID-19. В интервью The Sunday Telegraph глава британского правительства сравнил вариант общенациональной изоляции с "ядерным сдерживающим фактором", выразив мнение, что страна "снова не окажется в таком положении".

По информации ВВС, право на "молниеносную" блокировку было предоставлено на усмотрение местных органов власти. В соответствии с новыми полномочиями общины могут закрывать магазины, отменять публичные мероприятия и закрывать общественные места на открытом воздухе для контроля над вспышками заболевания. Ранее главный научный советник британского правительства выразил мнение, что такие меры могут понадобиться по мере приближения зимы. "Наступит зима, вызовы будут намного серьезнее и, конечно, есть риск, что для этого также могут потребоваться национальные меры", - подчеркнул сэр Патрик Валланс.

Со своей стороны, глава британского правительства подчеркнул, что эксперты лучше выявляют заболевание, выделяют его локально и определяют, на какие группы оно влияет и каким образом предотвратить всплеск пандемии. "Теперь мы действительно можем смотреть на происходящее гораздо ближе к реальному времени, выявлять вспышки и оперативно устранять их, а также работать с местными властями, чтобы локализовать проблему на местном и региональном уровне, если это потребуется", - отметил Борис Джонсон. По его словам, Британия может вернуться к "нормальной жизни", скорее всего, ближе к Рождеству.

Между тем профессор Джон Эдмундс, член британской правительственной научно-консультативной группы по чрезвычайным ситуациям, заявил в программе "Би-би-си сегодня", что до возвращения к нормальному режиму в Альбионе, который был до введения общенациональной изоляции, "еще далеко". По его словам, поездки на общественном транспорте, отдых без ограничений, объятия и рукопожатия с друзьями, "не вернутся в ближайшее время". "Мы не сможем сделать этого до тех пор, пока не станем невосприимчивыми к вирусу, то есть до открытия еще далеко, пока у нас не будет доказана безопасность и эффективность вакцины. Если мы вернемся к нормальному поведению, вирус придет снова очень быстро", - сказал Эдмундс.

Как уточняет вещательная корпорация, в Британии с 25 июля могут вновь открыться крытые спортивные залы, бассейны и другие спортивные сооружения. С 1 августа правительство будет обновлять свои рекомендации о выходе на работу сотрудников предприятий и просить работодателей самим принимать решения о том, как и где их сотрудники могут безопасно приступить к исполнению служебных обязанностей.

С 1 августа будет разрешено вновь открыться большинству мест отдыха. С сентября школы, детские сады и колледжи будут открыты для всех детей и молодых людей на постоянной основе, в то время как университеты еще работают над тем, чтобы вновь открыться. С октября британское правительство намерено разрешить зрителям возвращаться на стадионы, в то время как конференции и другие деловые мероприятия могут возобновлять в зависимости от результатов проведения пилотных мероприятий.