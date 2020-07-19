Новости

Итальянская полиция обнаружила кокаин, спрятанный в кофейных зернах 23:25
Самолет Ан-2 пропал с радаров Бурятии 23:23
МИД РФ не подтвердил информацию об освобождении двух россиян 23:08
В Москве скончались 15 пациентов с коронавирусом 22:56
Назван вероятный мотив нападения на дом экс-директора "Ростсельмаша" 22:12
Федун назвал "Зенит" дутым чемпионом и раскритиковал судейство 21:47
В Карелии ликвидировали разлив технического масла в реке Онда 21:39
В Вооруженных силах вылечились от коронавируса более 8 100 человек 21:19
Ушел из жизни создатель авиации МЧС 21:05
Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии 20:17
В Нальчике люди 5 минут провисели вниз головой на неисправном аттракционе 19:36
"Зенит" выигрывает после первого тайма у "Спартака" 19:27
Выбираем Hyundai Santa Fe: кроссовер за 500 000 рублей с V6 под капотом 19:20
СК завел дело после убийства сестры экс-директора "Ростсельмаша" 19:15
Дзюба открыл счет в матче "Зенит" - "Спартак" 19:03
Режим самоизоляции на Ямале продлен до 15 августа 18:59
Дэйв Франко и Элисон Бри снимут "умный" ромком 18:59
Нижегородцам рекомендовали хорошо проветрить дома из-за запаха газа 18:42
В Ярославле загорелось здание УМВД 18:30
Две ракеты разорвались возле посольства США в Багдаде 18:29
Опрос: Байден опережает Трампа по популярности 18:19
В Марокко разрешили заполнять отели на 100 процентов 17:59
В Петербурге скончался лама Лосал Жамсо 17:51
Названы стартовые составы "Зенита" и "Спартака" на матч Кубка 17:42
ЛНР: ВСУ минируют район готовящегося к открытию КПП 17:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как пережить посткоронавирусный синдром
Как пережить посткоронавирусный синдром
До какого уровня опустятся ставки по ипотеке
До какого уровня опустятся ставки по ипотеке
Тест: Шесть каверзных вопросов к юбилею Василия Ливанова
Тест: Шесть каверзных вопросов к юбилею Василия Ливанова
Валюта

Курс российской валюты будет колебаться в диапазоне 71-74 рубля за доллар, считает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Фото: iStock
До какого уровня может подняться курс рубля к осени

Давление на курс национальной валюты может оказать ускорение распространения пандемии коронавируса в мире или начало второй волны эпидемии в крупных развитых странах, в которых сейчас сняты основные ограничения, полагает эксперт. Повторное введение карантинных ограничений в крупнейших экономиках может снизить спрос на нефть и другое сырье, благодаря которым Россия получает большую часть валютной выручки. Наконец, усиление конфронтации между США и Китаем может негативно сказаться на всех валютах развивающихся рынков, включая российский рубль.

Позитивными факторами для рубля могут стать рост цен на нефть к отметке 45 долларов за баррель на фоне перезапуска глобальной экономики и восстановление спроса на топливо, говорит Васильев. Согласованные действия стран ОПЕК+ помогают удержать котировки выше отметки 40 долларов за баррель.

Также в поддержку рубля будет выступать активная фаза июльского налогового периода, говорит аналитик. В этом месяце компании уплатят в бюджет порядка 1,6 трлн рублей, и часть из них приходится на экспортеров, которые будут конвертировать валютную выручку в рубли. Наконец, на стороне рубля выступают ежедневные продажи валюты объемом 5,7 млрд рублей в рамках бюджетного правила, указывает Васильев.

Биржа

На этой неделе индекс МосБиржи может продолжить консолидацию в районе 2800 пунктов, допускает главный инвестиционный стратег "Открытие Брокер" Константин Бушуев. Индекс РТС может показать умеренное снижение в диапазон 1170-1200 пунктов, считает он. На рынке рублевых облигаций будет сохраняться интрига по уровням ставок до заседания Банка России в пятницу, говорит Бушуев.

Нефть

На рынок нефти начнет частично возвращаться предложение, что усугубит уже имеющийся навес, говорит главный аналитик Промсвязьбанка Екатерина Крылова. Спрос на нефть восстанавливается слабее ожиданий, давление оказывают и повторные локдауны в ряде штатов США из-за роста числа заболевших коронавирусом. На этом фоне можно ожидать, что нефть будет находиться в диапазоне 38-42 долларов за баррель.

Экономика Отрасли Нефть и газ Экономика Финансы Валютный рынок Курс рубля Цена на нефть

Главное сегодня

Мишустин утвердил распределение субсидий для экспорта кино и IT-продукции
СМИ: камеры с сентября начнут штрафовать за отсутствие ОСАГО
NI: Россия к 2028 году займет пятую долю мирового экспорта зерна
Гинцбург рассказал, кого нужно прививать от COVID-19 в первую очередь
Эксперты перечислили недостатки четырехдневной рабочей недели
Работодателям запретят отслеживать место работы удаленных сотрудников
Названы регионы с самими дешевыми новостройками