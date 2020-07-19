Валюта

Курс российской валюты будет колебаться в диапазоне 71-74 рубля за доллар, считает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Давление на курс национальной валюты может оказать ускорение распространения пандемии коронавируса в мире или начало второй волны эпидемии в крупных развитых странах, в которых сейчас сняты основные ограничения, полагает эксперт. Повторное введение карантинных ограничений в крупнейших экономиках может снизить спрос на нефть и другое сырье, благодаря которым Россия получает большую часть валютной выручки. Наконец, усиление конфронтации между США и Китаем может негативно сказаться на всех валютах развивающихся рынков, включая российский рубль.

Позитивными факторами для рубля могут стать рост цен на нефть к отметке 45 долларов за баррель на фоне перезапуска глобальной экономики и восстановление спроса на топливо, говорит Васильев. Согласованные действия стран ОПЕК+ помогают удержать котировки выше отметки 40 долларов за баррель.

Также в поддержку рубля будет выступать активная фаза июльского налогового периода, говорит аналитик. В этом месяце компании уплатят в бюджет порядка 1,6 трлн рублей, и часть из них приходится на экспортеров, которые будут конвертировать валютную выручку в рубли. Наконец, на стороне рубля выступают ежедневные продажи валюты объемом 5,7 млрд рублей в рамках бюджетного правила, указывает Васильев.

Биржа

На этой неделе индекс МосБиржи может продолжить консолидацию в районе 2800 пунктов, допускает главный инвестиционный стратег "Открытие Брокер" Константин Бушуев. Индекс РТС может показать умеренное снижение в диапазон 1170-1200 пунктов, считает он. На рынке рублевых облигаций будет сохраняться интрига по уровням ставок до заседания Банка России в пятницу, говорит Бушуев.

Нефть

На рынок нефти начнет частично возвращаться предложение, что усугубит уже имеющийся навес, говорит главный аналитик Промсвязьбанка Екатерина Крылова. Спрос на нефть восстанавливается слабее ожиданий, давление оказывают и повторные локдауны в ряде штатов США из-за роста числа заболевших коронавирусом. На этом фоне можно ожидать, что нефть будет находиться в диапазоне 38-42 долларов за баррель.