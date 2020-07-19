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19.07.2020 03:33
Рубрика: В мире

Дональд Трамп перейдет на "телефонные митинги" из-за коронавируса

Фото: AP Photo/ Alex Brandon Фото: AP Photo/ Alex Brandon
Фото: AP Photo/ Alex Brandon

Президент США Дональд Трамп объявил о переходе на "телефонные митинги" вместо обычных собраний на стадионах из-за коронавируса. Американский лидер объявил об этом своим избирателям из штата Висконсин во время такого мероприятия, передает CNN.

Фото: AP Photo/Evan Vucci
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"Ситуация с заболеваемостью не позволяет нам сейчас проводить массовые митинги, так что мы будем устраивать их с помощью телефона", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

Ранее Трамп не раз становился объектом критики как раз из-за встреч с избирателями, во время которых не соблюдались санитарные нормы. Его соперник на предстоящих выборах, кандидат от Демократической партии Джо Байден тоже отказался от проведения предвыборных митингов. Голосовать за президента страны жители США будут третьего ноября.

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