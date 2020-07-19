Две ракеты разорвались возле посольства США в Багдаде

Две ракеты разорвались неподалеку от здания посольства США в Багдаде, еще одна попала в другой район "зеленой зоны". Как сообщают местные СМИ, место их запуска пока установить не удалось.

О жертвах и разрушениях пока не сообщается. Обычно подобные пуски из самодельных установок не наносят серьезного ущерба.

Отмечается, что атака была осуществлена в то время, когда в "зеленой зоне" находился министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф. В воскресенье он проводил ряд встреч с представителями иракских властей.