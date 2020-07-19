Новости

Режим самоизоляции на Ямале продлен до 15 августа 18:59
Дэйв Франко и Элисон Бри снимут "умный" ромком 18:59
Нижегородцам рекомендовали хорошо проветрить дома из-за запаха газа 18:42
В Ярославле загорелось здание УМВД 18:30
Две ракеты разорвались возле посольства США в Багдаде 18:29
Опрос: Байден опережает Трампа по популярности 18:19
В Марокко разрешили заполнять отели на 100 процентов 17:59
В Петербурге скончался лама Лосал Жамсо 17:51
Названы стартовые составы "Зенита" и "Спартака" на матч Кубка 17:42
ЛНР: ВСУ минируют район готовящегося к открытию КПП 17:37
Умер вице-премьер правительства Самарской области 17:36
Не менее 12 человек пострадали при стрельбе в Иллинойсе 17:22
Вратарь "Спартака-2" Александр Алексеев заразился коронавирусом 17:19
Неизвестные напали на дом экс-директора "Ростсельмаша" Юрия Пескова 17:17
Ассистент VAR на матче "Зенит" - "Спартак" заменен за два часа до игры 17:16
В Испании хотели провести футбольный матч с участием зараженных COVID-19 17:13
Нижегородцы пожаловались на сильный запах газа на улице 17:07
Киану Ривз стал автором комикса про полубога Берсеркера 16:52
Военные на Юге России отразили "нападение" боевых дронов 16:42
В австрийской армии собак учат определять инфицированных COVID-19 16:31
СМИ: камеры с сентября начнут штрафовать за отсутствие ОСАГО 16:10
Парфенов ушел из "Урала" после поражения в полуфинале Кубка России 16:07
Самые распространенные ошибки водителей при парковке 16:00
В центре Петербурга закрыли контору по незаконному обналичиванию средств 15:58
Академик Гинцбург: Вакцину от COVID-19 испытают на детях 15:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как пережить посткоронавирусный синдром
Как пережить посткоронавирусный синдром
До какого уровня опустятся ставки по ипотеке
До какого уровня опустятся ставки по ипотеке
Тест: Шесть каверзных вопросов к юбилею Василия Ливанова
Тест: Шесть каверзных вопросов к юбилею Василия Ливанова
19.07.2020 18:29
Рубрика: В мире

Две ракеты разорвались возле посольства США в Багдаде

Текст: Юрий Когалов

Две ракеты разорвались неподалеку от здания посольства США в Багдаде, еще одна попала в другой район "зеленой зоны". Как сообщают местные СМИ, место их запуска пока установить не удалось.

В Иране казнили экс-офицера минобороны, передавшего секретные сведения ЦРУ

О жертвах и разрушениях пока не сообщается. Обычно подобные пуски из самодельных установок не наносят серьезного ущерба.

Отмечается, что атака была осуществлена в то время, когда в "зеленой зоне" находился министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф. В воскресенье он проводил ряд встреч с представителями иракских властей.

В мире Ближний Восток Ирак

Главное сегодня

Мишустин утвердил распределение субсидий для экспорта кино и IT-продукции
СМИ: камеры с сентября начнут штрафовать за отсутствие ОСАГО
NI: Россия к 2028 году займет пятую долю мирового экспорта зерна
Гинцбург рассказал, кого нужно прививать от COVID-19 в первую очередь
Эксперты перечислили недостатки четырехдневной рабочей недели
Почему от превращения Святой Софии в мечеть мало что изменится
Какие страны и регионы мира вновь вводят ограничения из-за коронавируса