Европейские лидеры три дня не могли поделить новый бюджет ЕС

Европейские лидеры впервые с начала пандемии коронавируса собрались в Брюсселе. С пятницы по воскресенье главы государств и правительств 27 стран ЕС, облаченные в маски и отказавшиеся от традиционных рукопожатий, пытались прийти к общему мнению о том, каким должен быть общий бюджет на 2021-2027 годы, включая планы экономического восстановления после пандемии коронавируса. Речь шла о сумме 1,82 триллиона евро. Но по ходу переговоров противоречия только нарастали. Впервые подобная встреча продлилась три дня вместо положенных двух.

Каждый, кто хоть раз бывал на саммитах ЕС, посвященных будущему бюджету, знает, что в эти дни в здании "Европа" в центре Брюсселя нет ни одного помещения, не заполненного людьми из делегаций государств-членов ЕС, Европарламента и Еврокомиссии. Даже просторный холл на первом этаже и все коридоры заставлены столами, стульями, камерами и штативами - здесь разворачивают гигантский пресс-центр для СМИ из стран европейского союза, а в отдельных кабинетах рассаживают журналистов из других стран мира.

Тем разительнее перемена, которая произошла из-за эпидемии коронавируса. На первом за несколько месяцев очном саммите - все предыдущие с марта проходили в режиме онлайн-конференции - журналистов вообще не впустили в здание, в котором проходят переговоры. Им запретили задавать традиционные вопросы входящим и выходящим из него главам государств и правительств, оставив только возможность записывать на видео обращения тех, кто сам захочет сообщить что-то для СМИ. Да и сами делегации государств, которые обычно насчитывают около 20 членов, в этот раз были сокращены до шести человек максимум. Эксперты, которые, как правило, на ходу пересчитывают все договоренности на конкретные суммы для своих стран, остались в брюссельских представительствах и связывались со своими делегациями по интернету. Рукопожатия, в том числе на уровне лидеров, попали под полный запрет. А членов делегаций обязали в ходе заседаний носить маски и соблюдать 1,5-метровую дистанцию. Для этого переговоры перенесли в большой зал, рассчитанный на 350 человек, и оборудованный климатической техникой, которая обеспечивает беспрерывную подачу свежего воздуха.

А вот по сути происходящего ничего не изменилось. Страны Севера Европы, которые являются крупнейшими плательщиками взносов в бюджет Евросоюза, во главе с премьером Нидерландов Марком Рютте, как и на всех предыдущих саммитах, отказывались бескорыстно протянуть руку помощи своим южным соседям, больше всего пострадавшим от коронавируса, таким как Италия и Испания. Предложение главы Евросовета Шарля Мишеля выделить 500 миллиардов в форме безвозмездных субсидий, и лишь 250 миллиардов в форме кредитов, не устроили "скупую четверку" - Голландию, Австрию, Данию и Швецию, к которым на второй день саммита присоединилась Финляндия. Представители этих стран до последнего уверяли федерального канцлера Германии Ангелу Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона, что безвозмездная помощь югу Европы заставит всех европейцев расплачиваться по чужим долгам. А кредиты мотивируют Италию и Испанию на то, чтобы тратить полученные средства строго по назначению - то есть на восстановление экономики. Это требование, а также поставленное Марком Рютте условие, что получатели европейских денег должны будут согласиться на реформирование своих экономик, согласованное со всеми государствами-членами ЕС, завело переговоры в тупик. В пятницу европейские лидеры в течение 14 часов проводили переговоры в разных форматах, в субботу споры шли весь день, причем, в конце на переговорах остались только лидеры "скупой четверки" и Франции с Германией. Журналисты, дежурившие на подъезде к зданию "Европа" сообщали, что ближе к полуночи его покинули взбешенные упрямством собеседников Макрон и Меркель.

Первая с начала пандемии очная встреча лидеров Евросоюза показала: кризис только усугубил старые разногласия

В воскресенье утром канцлер ФРГ на входе в "Европу" сказала в камеры, что вполне возможно, что согласия достичь не удастся: "Есть добрая воля, но очень много разных позиций". Дело в том, что за время переговоров возникли новые проблемы. В ходе обсуждения непосредственно бюджета на 2021-2027 годы спикер Европарламента Давид Сассоли потребовал, чтобы полномасштабный доступ к общеевропейским деньгам был открыт лишь тем странам, которые соблюдают правовые и демократические нормы Евросоюза.

"Мы должны создать механизм, который будет гарантировать уважение наших ценностей. ЕС - это не банкомат", - горячился Сассоли. Против такой меры немедленно выступили Польша и Венгрия, которых Брюссель обвиняет в нарушении принципов правового государства Евросоюза. Причем в венгерской делегации не исключили, что, если такой пункт будет вписан в бюджет, то страна наложит вето на принятие всего документа.

Саммит ЕС закончился вечером в воскресенье, и показал главное: те страны, которые платят больше всех, устали от пустых разговоров о солидарности, от разногласий со странами Восточной Европы, от отсутствия экономических реформ на юге Европы, и не верят ни тем, ни другим.