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19.07.2020 20:56
Рубрика: В мире

Маски не сброшены

Европейские лидеры три дня не могли поделить новый бюджет ЕС
Текст: Ариадна Рокоссовская
Российская газета - Федеральный выпуск № 157(8211)
Европейские лидеры впервые с начала пандемии коронавируса собрались в Брюсселе. С пятницы по воскресенье главы государств и правительств 27 стран ЕС, облаченные в маски и отказавшиеся от традиционных рукопожатий, пытались прийти к общему мнению о том, каким должен быть общий бюджет на 2021-2027 годы, включая планы экономического восстановления после пандемии коронавируса. Речь шла о сумме 1,82 триллиона евро. Но по ходу переговоров противоречия только нарастали. Впервые подобная встреча продлилась три дня вместо положенных двух.
Саммит лидеров ЕС прошел по навязанному пандемией этикету: в масках и без рукопожатий. Фото: Reuters Саммит лидеров ЕС прошел по навязанному пандемией этикету: в масках и без рукопожатий. Фото: Reuters
Саммит лидеров ЕС прошел по навязанному пандемией этикету: в масках и без рукопожатий. Фото: Reuters

Каждый, кто хоть раз бывал на саммитах ЕС, посвященных будущему бюджету, знает, что в эти дни в здании "Европа" в центре Брюсселя нет ни одного помещения, не заполненного людьми из делегаций государств-членов ЕС, Европарламента и Еврокомиссии. Даже просторный холл на первом этаже и все коридоры заставлены столами, стульями, камерами и штативами - здесь разворачивают гигантский пресс-центр для СМИ из стран европейского союза, а в отдельных кабинетах рассаживают журналистов из других стран мира.

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Тем разительнее перемена, которая произошла из-за эпидемии коронавируса. На первом за несколько месяцев очном саммите - все предыдущие с марта проходили в режиме онлайн-конференции - журналистов вообще не впустили в здание, в котором проходят переговоры. Им запретили задавать традиционные вопросы входящим и выходящим из него главам государств и правительств, оставив только возможность записывать на видео обращения тех, кто сам захочет сообщить что-то для СМИ. Да и сами делегации государств, которые обычно насчитывают около 20 членов, в этот раз были сокращены до шести человек максимум. Эксперты, которые, как правило, на ходу пересчитывают все договоренности на конкретные суммы для своих стран, остались в брюссельских представительствах и связывались со своими делегациями по интернету. Рукопожатия, в том числе на уровне лидеров, попали под полный запрет. А членов делегаций обязали в ходе заседаний носить маски и соблюдать 1,5-метровую дистанцию. Для этого переговоры перенесли в большой зал, рассчитанный на 350 человек, и оборудованный климатической техникой, которая обеспечивает беспрерывную подачу свежего воздуха.

А вот по сути происходящего ничего не изменилось. Страны Севера Европы, которые являются крупнейшими плательщиками взносов в бюджет Евросоюза, во главе с премьером Нидерландов Марком Рютте, как и на всех предыдущих саммитах, отказывались бескорыстно протянуть руку помощи своим южным соседям, больше всего пострадавшим от коронавируса, таким как Италия и Испания. Предложение главы Евросовета Шарля Мишеля выделить 500 миллиардов в форме безвозмездных субсидий, и лишь 250 миллиардов в форме кредитов, не устроили "скупую четверку" - Голландию, Австрию, Данию и Швецию, к которым на второй день саммита присоединилась Финляндия. Представители этих стран до последнего уверяли федерального канцлера Германии Ангелу Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона, что безвозмездная помощь югу Европы заставит всех европейцев расплачиваться по чужим долгам. А кредиты мотивируют Италию и Испанию на то, чтобы тратить полученные средства строго по назначению - то есть на восстановление экономики. Это требование, а также поставленное Марком Рютте условие, что получатели европейских денег должны будут согласиться на реформирование своих экономик, согласованное со всеми государствами-членами ЕС, завело переговоры в тупик. В пятницу европейские лидеры в течение 14 часов проводили переговоры в разных форматах, в субботу споры шли весь день, причем, в конце на переговорах остались только лидеры "скупой четверки" и Франции с Германией. Журналисты, дежурившие на подъезде к зданию "Европа" сообщали, что ближе к полуночи его покинули взбешенные упрямством собеседников Макрон и Меркель.

Первая с начала пандемии очная встреча лидеров Евросоюза показала: кризис только усугубил старые разногласия

В воскресенье утром канцлер ФРГ на входе в "Европу" сказала в камеры, что вполне возможно, что согласия достичь не удастся: "Есть добрая воля, но очень много разных позиций". Дело в том, что за время переговоров возникли новые проблемы. В ходе обсуждения непосредственно бюджета на 2021-2027 годы спикер Европарламента Давид Сассоли потребовал, чтобы полномасштабный доступ к общеевропейским деньгам был открыт лишь тем странам, которые соблюдают правовые и демократические нормы Евросоюза.

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"Мы должны создать механизм, который будет гарантировать уважение наших ценностей. ЕС - это не банкомат", - горячился Сассоли. Против такой меры немедленно выступили Польша и Венгрия, которых Брюссель обвиняет в нарушении принципов правового государства Евросоюза. Причем в венгерской делегации не исключили, что, если такой пункт будет вписан в бюджет, то страна наложит вето на принятие всего документа.

Саммит ЕС закончился вечером в воскресенье, и показал главное: те страны, которые платят больше всех, устали от пустых разговоров о солидарности, от разногласий со странами Восточной Европы, от отсутствия экономических реформ на юге Европы, и не верят ни тем, ни другим.

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